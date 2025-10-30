«Υπό έναν Όρο (ΙΙ)»: Νέος κύκλος παραστάσεων στις Γραμμές Τέχνης

Η Cdriva ProdActions και ο σκηνοθέτης Μιχάλης Σμυρλής παρουσιάζουν στην Πάτρα το έργο του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου «Υπό έναν Όρο (ΙΙ) – Η Επιστροφή», μια παράσταση που συνδυάζει τη δύναμη της ανθρώπινης επιθυμίας με τα διλήμματα της ηθικής και της μοίρας. Από 31 Οκτωβρίου ως 2 Νοεμβρίου 2025 στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης».

30 Οκτ. 2025 12:45
Pelop News

Ο δημιουργός των βραβευμένων Teucris Films, Τεύκρος Σακελλαρόπουλος, επιστρέφει θεατρικά στην Πάτρα με το έργο «Υπό έναν Όρο (ΙΙ) – Η Επιστροφή», σε σκηνοθεσία Μιχάλη Σμυρλή και παραγωγή της Cdriva ProdActions. Η παράσταση ανεβαίνει στις Γραμμές Τέχνης (Μαιζώνος 271, έναντι Σ.Σ. Αγίου Ανδρέα) στις 31 Οκτωβρίου, 1 και 2 Νοεμβρίου 2025 (Παρασκευή – Σάββατο 9 μ.μ., Κυριακή 8:30 μ.μ.).

Το έργο συγκεντρώνει πέντε ιστορίες – «Ο Τέλειος Παραχαράκτης», «Το Μυστικό», «Είμαι Δίπλα Σου», «Η Εκτέλεση ενός Αθώου» και «Το Χαμένο Τρένο» – όπου οι ήρωες κινούνται ανάμεσα στην ενοχή, την επιθυμία και την αλήθεια. Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης Μιχάλης Σμυρλής, «ο Τεύκρος ανοίγει τις πόρτες των επιθυμιών των ανθρώπων και ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει – αλλά υπό έναν όρο».

Ο ίδιος ο συγγραφέας περιγράφει το έργο ως μια σειρά από διλήμματα «χωρίς συμβιβασμούς, με λύσεις που απαιτούν ισχυρούς αξιακούς πυλώνες». Ο θεατής καλείται να μπει στη θέση των πρωταγωνιστών και να αποφασίσει ο ίδιος – «υπό έναν όρο».

Η παραγωγός Χρύσα Δρίβα σημειώνει ότι η παράσταση γεννήθηκε από πέντε σενάρια της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου, τα οποία μεταφέρθηκαν στη σκηνή με σεβασμό και νέο θεατρικό παλμό.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Δραματουργία – Θεατρική Απόδοση: Μιχάλης Σμυρλής
Παίζουν (αλφαβητικά): Χρήστος Αβραντινής, Ελένη Αγγελοπούλου, Νίκος Καλαντζής, Ιωάννα Κατσιγιάννη, Ναταλία Μπεσσαράμπη, Θεόδωρος Σίδερης, Μιχάλης Σμυρλής
Μουσική: Αυγουστίνος Κιζινόπουλος
Φωτισμοί: Θάνος Μπαλαφούτης
Παραγωγή – Επικοινωνία: Cdriva ProdActions

Πληροφορίες

Θέατρο Γραμμές Τέχνης, Μαιζώνος 271 (έναντι Σ.Σ. Αγίου Ανδρέα)
31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2025
Παρασκευή–Σάββατο 9 μ.μ. / Κυριακή 8:30 μ.μ.
Εισιτήρια: Κανονικό 15 € | Μειωμένο 12 € (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, ομαδικό > 8 άτομα)
Προπώληση στο more.com

Κρατήσεις: 6972661333

Ένα έργο για την ανθρώπινη ψυχή, τα διλήμματα και τους όρους που θέτει η ίδια η ζωή.
