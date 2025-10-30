«Υπό έναν Όρο (ΙΙ)»: Νέος κύκλος παραστάσεων στις Γραμμές Τέχνης

Ο δημιουργός των βραβευμένων Teucris Films, Τεύκρος Σακελλαρόπουλος, επιστρέφει θεατρικά στην Πάτρα με το έργο «Υπό έναν Όρο (ΙΙ) – Η Επιστροφή», σε σκηνοθεσία Μιχάλη Σμυρλή και παραγωγή της Cdriva ProdActions. Η παράσταση ανεβαίνει στις Γραμμές Τέχνης (Μαιζώνος 271, έναντι Σ.Σ. Αγίου Ανδρέα) στις 31 Οκτωβρίου, 1 και 2 Νοεμβρίου 2025 (Παρασκευή – Σάββατο 9 μ.μ., Κυριακή 8:30 μ.μ.).

Το έργο συγκεντρώνει πέντε ιστορίες – «Ο Τέλειος Παραχαράκτης», «Το Μυστικό», «Είμαι Δίπλα Σου», «Η Εκτέλεση ενός Αθώου» και «Το Χαμένο Τρένο» – όπου οι ήρωες κινούνται ανάμεσα στην ενοχή, την επιθυμία και την αλήθεια. Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης Μιχάλης Σμυρλής, «ο Τεύκρος ανοίγει τις πόρτες των επιθυμιών των ανθρώπων και ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει – αλλά υπό έναν όρο».

Ο ίδιος ο συγγραφέας περιγράφει το έργο ως μια σειρά από διλήμματα «χωρίς συμβιβασμούς, με λύσεις που απαιτούν ισχυρούς αξιακούς πυλώνες». Ο θεατής καλείται να μπει στη θέση των πρωταγωνιστών και να αποφασίσει ο ίδιος – «υπό έναν όρο».

Η παραγωγός Χρύσα Δρίβα σημειώνει ότι η παράσταση γεννήθηκε από πέντε σενάρια της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου, τα οποία μεταφέρθηκαν στη σκηνή με σεβασμό και νέο θεατρικό παλμό.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Δραματουργία – Θεατρική Απόδοση: Μιχάλης Σμυρλής

Παίζουν (αλφαβητικά): Χρήστος Αβραντινής, Ελένη Αγγελοπούλου, Νίκος Καλαντζής, Ιωάννα Κατσιγιάννη, Ναταλία Μπεσσαράμπη, Θεόδωρος Σίδερης, Μιχάλης Σμυρλής

Μουσική: Αυγουστίνος Κιζινόπουλος

Φωτισμοί: Θάνος Μπαλαφούτης

Παραγωγή – Επικοινωνία: Cdriva ProdActions

Πληροφορίες

Θέατρο Γραμμές Τέχνης, Μαιζώνος 271 (έναντι Σ.Σ. Αγίου Ανδρέα)

31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή–Σάββατο 9 μ.μ. / Κυριακή 8:30 μ.μ.

Εισιτήρια: Κανονικό 15 € | Μειωμένο 12 € (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, ομαδικό > 8 άτομα)

Προπώληση στο more.com

Κρατήσεις: 6972661333

Ένα έργο για την ανθρώπινη ψυχή, τα διλήμματα και τους όρους που θέτει η ίδια η ζωή.

