Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακίστηκε 54χρονος λογιστής μετά από νέα στοιχεία

Εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά, καθώς 54χρονος λογιστής, που είχε απολογηθεί τον Οκτώβριο και είχε αφεθεί ελεύθερος με όρους, κρίθηκε τώρα προσωρινά κρατούμενος μετά την εμφάνιση νέων στοιχείων σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεχιζόμενη έρευνα φέρεται να έφερε στο προσκήνιο επιπλέον πτυχές της δράσης του, που σχετίζονται με περισσότερες περιπτώσεις και ειδικότερα με μισθωτήρια. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος του, για αδικήματα απάτης και εγκληματικής οργάνωσης.

Ο 54χρονος κλήθηκε εκ νέου να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να αρνείται όσα του αποδίδονται.

Με την απόφαση αυτή, ο 54χρονος γίνεται ο 15ος κατηγορούμενος στη συγκεκριμένη δικογραφία που έχει κριθεί προφυλακιστέος, την ώρα που παράλληλες έρευνες για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες περιοχές της χώρας.

