Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακίστηκε 54χρονος λογιστής μετά από νέα στοιχεία

Στη φυλακή οδηγείται 54χρονος λογιστής, κατηγορούμενος στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά, παρότι είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η έρευνα φέρεται να ανέδειξε νέα δεδομένα για τον ρόλο του, με αποτέλεσμα συμπληρωματική δίωξη και απόφαση προσωρινής κράτησης.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακίστηκε 54χρονος λογιστής μετά από νέα στοιχεία
18 Δεκ. 2025 14:30
Pelop News

Εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά, καθώς 54χρονος λογιστής, που είχε απολογηθεί τον Οκτώβριο και είχε αφεθεί ελεύθερος με όρους, κρίθηκε τώρα προσωρινά κρατούμενος μετά την εμφάνιση νέων στοιχείων σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεχιζόμενη έρευνα φέρεται να έφερε στο προσκήνιο επιπλέον πτυχές της δράσης του, που σχετίζονται με περισσότερες περιπτώσεις και ειδικότερα με μισθωτήρια. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος του, για αδικήματα απάτης και εγκληματικής οργάνωσης.

Ο 54χρονος κλήθηκε εκ νέου να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να αρνείται όσα του αποδίδονται.

Με την απόφαση αυτή, ο 54χρονος γίνεται ο 15ος κατηγορούμενος στη συγκεκριμένη δικογραφία που έχει κριθεί προφυλακιστέος, την ώρα που παράλληλες έρευνες για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:53 Δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Καταπέλτης» η κατάθεση του βασικού αυτόπτη μάρτυρα, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου
14:46 Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία έως την Τρίτη ζήτησε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
14:45 Πάτρα: Με κοκαΐνη και κάνναβη συνελήφθησαν δύο άνδρες
14:40 Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας γυναικών από τη Λατινική Αμερική – 15 συλλήψεις
14:36 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Προσβολή της Βουλής και καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ»
14:33 Μπήκαν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς – 26 εκατ. σε όλη τη χώρα, σχεδόν 1 εκατ. στην Αχαΐα
14:30 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακίστηκε 54χρονος λογιστής μετά από νέα στοιχεία
14:30 Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που κουβαλούσαν μαχαίρια
14:22 Όλη η μήνυση του τραγουδιστή κατά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Με ρωτούσε αν θέλω καριέρα κάνοντας χυδαίες χειρονομίες»
14:10 ΖΩΝΤΑΝΑ Η φρεγάτα «Κίμων» υψώνει την ελληνική σημαία στη Λοριάν – Η αρχή της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό
14:09 Πάτρα: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Τους εντόπισε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ
14:07 Στην Πάτρα ο Γιάννης Οικονομίδης – Αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ
14:00 Ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε και στην Πάτρα ότι είναι σε φάση προεργασίας: Έχει δρόμο ακόμα για την Ιθάκη
13:52 Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ
13:46 ΕΚΑΜΕ Αιγίου: «Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά υποχρέωση.»
13:45 Σκέρτσος κατά Κωνσταντοπούλου: «Χυδαία στοχοποίηση της συζύγου μου – Ανακυκλώνει συνειδητά συκοφαντίες»
13:41 Μαρινάκης για την επίθεση Παππά σε δημοσιογράφο: «Να δώσει απαντήσεις και ο Αλέξης Τσίπρας»
13:37 Άργος: Σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος σε ανοιχτό τάφο – Καταγγελίες για ανθρώπινη παρέμβαση ΦΩΤΟ
13:25 Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού»
13:21 Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στον Πέλοπα Πάτρας για την πρωτιά στο Πανελλήνιο Άρσης Βαρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ