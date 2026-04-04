Υπόθεση Παναγιωτάκη: Τη Μεγάλη Τρίτη ενώπιον της Ανακρίτριας η Ειρήνη Μουρτζούκου

Ακόμη ένα κρίσιμο επεισόδιο προστίθεται τη Μεγάλη Τρίτη στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς η 25χρονη, που βρίσκεται ήδη προφυλακισμένη για τις δολοφονίες τριών παιδιών, θα οδηγηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας ως κατηγορούμενη πλέον και για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, στις 5 Αυγούστου 2024.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία θα μεταχθεί από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, μετά τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης της τριμελούς επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία ο θάνατος του παιδιού αποδίδεται σε ασφυξία.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της Νίκο Αλεξανδρή, η κατηγορούμενη αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί, ώστε πρώτα να ενημερωθεί πλήρως για το περιεχόμενο της δικογραφίας και για τα στοιχεία που οδήγησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της. Ο ίδιος επιμένει ότι η εντολέας του αρνείται κάθε ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για ένα παιδί που, όπως λέει, αγαπούσε βαθιά και δεν θα μπορούσε να βλάψει.

Τι είχε υποστηρίξει στο υπόμνημά της

Όταν είχε κληθεί να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η Ειρήνη Μουρτζούκου είχε δώσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα, μέσα από πολυσέλιδο υπόμνημα. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, το παιδί ξύπνησε χωρίς ιδιαίτερη όρεξη, ενώ η μητέρα του προσπάθησε να το ταΐσει αρχικά με μπισκοτόκρεμα και στη συνέχεια με παιδικό γιαούρτι, χωρίς αποτέλεσμα.

Η ίδια περιγράφει ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο καθιστικό και συζητούσαν, ενώ το παιδί βρισκόταν σε βρεφικό κάθισμα πίσω τους. Κατά τα λεγόμενά της, η άρνηση του μικρού να φάει εκνεύρισε τη μητέρα του, η οποία φέρεται να του μίλησε έντονα και με ύβρεις.

Στο ίδιο υπόμνημα, η 25χρονη επιχειρούσε να δείξει ότι η μητέρα του παιδιού το προηγούμενο διάστημα είχε κουραστεί από τις ευθύνες της φροντίδας του και αναζητούσε, όπως υποστηρίζει, μεγαλύτερη ελευθερία στην καθημερινότητά της. Μάλιστα, ισχυρίζεται πως είχε προηγηθεί μεταξύ τους συζήτηση, κατά την οποία η μητέρα φέρεται να της είχε πει ότι θα προτιμούσε να μην υπάρχει το παιδί στη ζωή της, με την ίδια να απαντά ότι θα μπορούσε να αναλάβει εκείνη τη φροντίδα και το μεγάλωμά του.

Η στιγμή που, όπως λέει, το παιδί βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα πάντα με όσα είχε περιγράψει, γύρω στις 12 με 12:30 το μεσημέρι οι δυο τους σηκώθηκαν για να ασχοληθούν με δουλειές του σπιτιού. Η ίδια υποστηρίζει ότι πήγε στο μπάνιο για να καθαρίσει, ενώ η μητέρα του παιδιού θα έμενε μαζί με τον μικρό και θα συνέχιζε τις υπόλοιπες εργασίες.

Όπως αναφέρει, ενώ βρισκόταν στο μπάνιο, άκουσε τη μητέρα να της φωνάζει να πάει γρήγορα, επειδή το παιδί δεν ήταν καλά. Βγαίνοντας, λέει πως την είδε σκυμμένη πάνω από το καρότσι. Κατά την περιγραφή της, πήρε αμέσως το παιδί στην αγκαλιά της και άρχισε να του κάνει μαλάξεις, θεωρώντας ότι εξακολουθούσε να είναι ζωντανό, καθώς ήταν ακόμη ζεστό και, όπως ισχυρίζεται, έκανε εμετό με ερυθρό περιεχόμενο.

«Με χειραγώγησαν για να καλύψω τη μητέρα»

Στη γραμμή υπεράσπισής της, η Ειρήνη Μουρτζούκου αποδίδει σημαντικό μέρος της μετέπειτα στάσης της σε χειραγώγηση από τη μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού. Υποστηρίζει ότι πριν καταθέσει στους αστυνομικούς, η μητέρα του Παναγιωτάκη της ζητούσε να μην μιλήσει και να μη δώσει λεπτομέρειες, ενώ όταν αντιλήφθηκε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί, της υπέδειξε – όπως λέει – τι ακριβώς έπρεπε να πει.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, της ζητήθηκε να μην αναφέρει ότι το παιδί κατέρρευσε στα χέρια της μητέρας του, ενώ φέρεται να είχε συμφωνηθεί μία κοινή εκδοχή για το τι συνέβη στο σπίτι και στη διαδρομή προς το νοσοκομείο. Η 25χρονη ισχυρίζεται ακόμη ότι ακολούθησε αυτές τις οδηγίες επειδή δεχόταν ψυχολογική πίεση και φοβόταν ότι διαφορετικά θα προέκυπταν συνέπειες για την επιμέλεια του άλλου παιδιού της μητέρας.

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο υπόμνημά της, η ίδια θεωρεί ότι οι δύο γυναίκες όχι μόνο καθοδήγησαν το περιεχόμενο των καταθέσεών της, αλλά προσπάθησαν να επηρεάσουν ακόμη και όσα θα έλεγε δημόσια στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις. Η δική της θέση είναι ότι οδηγήθηκε να επαναλαμβάνει μια εκδοχή που δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια, επειδή – όπως λέει – δεν μπορούσε να διανοηθεί τότε ότι η μητέρα του παιδιού θα μπορούσε να εμπλέκεται στον θάνατό του.

Η θέση της μητέρας και η στάση των δικαστικών αρχών

Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του Παναγιωτάκη επιμένει, τόσο ενώπιον των αρχών όσο και δημόσια, ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου είναι εκείνη που ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού της. Το στοιχείο αυτό κρατά την υπόθεση σε τροχιά σκληρής σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών, με τις αλληλοκατηγορίες να παραμένουν στο επίκεντρο.

Σε κάθε περίπτωση, το υπόμνημα της 25χρονης δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Έτσι, η Μεγάλη Τρίτη αποκτά βαρύνουσα σημασία για την υπόθεση, καθώς η κατηγορούμενη θα βρεθεί ξανά απέναντι στη Δικαιοσύνη, σε μία ακόμη διαδικασία που αναμένεται να τραβήξει έντονα το δημόσιο ενδιαφέρον.

Πηγή: patrisnews.com

