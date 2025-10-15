Ζάκυνθος: Χτύπησαν τον Πατρινό αστυνομικό διευθυντή μέσα σε μαγαζί

Το εξοργιστικό και συνάμα πρωτοφανές και σοκαριστικό επεισόδιο εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε κατάστημα ψυχαγωγίας, που λειτουργούσε για τελευταία φορά υπό τη διεύθυνση συγκεκριμένου επιχειρηματία, ο οποίος τη Δευτέρα παρέδωσε τα κλειδιά του ακινήτου στους ιδιοκτήτες του.

15 Οκτ. 2025 16:05
Pelop News

Στο νησί της ανομίας έγινε κι αυτό. Προπηλακίσθηκε, εξυβρίσθηκε και δέχθηκε σωματική επίθεση, όχι ένας απλός αστυνομικός, αλλά ο ίδιος ο αστυνομικός διευθυντής Ζακύνθου Ηλίας Σταθόπουλος!

ΓΛΕΝΤΙ

Επρόκειτο για μια αποχαιρετιστήρια βραδιά, που κράτησε μέχρι αργά και λόγω της ηχορύπανσης, περίοικοι τηλεφώνησαν στην Αστυνομία ενοχλημένοι από τα ντεσιμπέλ.

Επιτόπου έσπευσε αστυνομική δύναμη, συνοδευόμενη από άνδρες της ΟΠΚΕ, με επικεφαλής τον πατρινό αστυνομικό διευθυντή Ηλίας Σταθόπουλο.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο κ. Σταθόπουλος πήγε στο «ντεκ» του καταστήματος και ζήτησε από τον «ντι τζέι» το στικάκι της μουσικής και των τραγουδιών.

ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ!

Τότε, ωστόσο, έγινε το «έλα να δεις». Ανθρωποι του μαγαζιού προπηλάκισαν, εκστόμισαν χυδαίες εκφράσεις σε βάρος του αξιωματικού και άρχισαν να τον σπρώχνουν και να τον κτυπάνε!

Οπως ήταν φυσικό, όλο το μαγαζί σηκώθηκε στο πόδι. Μέσα στο γενικό κομφούζιο «εισέβαλαν» στο κατάστημα οι άνδρες της ΟΠΚΕ και μάλιστα έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός και οι θαμώνες να τρέχουν έντρομοι να απομακρυνθούν από τον κλειστό χώρο!

ΑΠΕΙΛΕΣ

Αυτή τη φορά κάθε εσκαμμένο κονιορτοποιήθηκε στο νησί της ανομίας, των φόνων, των ληστειών, των ναρκωτικών και της τοκογλυφίας. Μέχρι τώρα σε καθεστώς απειλών και κινδύνου της ίδιας της ζωής τους ζούσαν εκπρόσωποι του λαού και δη ο πρώην δήμαρχος της Ζακύνθου Νικήτας Αρετάκης.

Τώρα ευθέως, οι ασύδοτοι και προκλητικού τραμπούκοι επιτέθηκαν στον ίδιο τον νόμο! Από προγενέστερες απειλές σε εισαγγελικούς λειτουργούς φθάσαμε πλέον σε ευθεία επίθεση κατά του Νο1 αξιωματικού της ΕΛΑΣ στο νησί!

Η ΕΛΑΣ ΣΙΩΠΑ

Το θράσος έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως το Αρχηγείο της Αστυνομίας. Ο φόβος και ο τρόμος έχουν διαχυθεί προ πολλού στη Ζάκυνθο και είναι πρόδηλη η αδυναμία της επιβολής του νόμου και της τάξης, παρά τις κατά καιρούς βαρύγδουπες εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο πατρινός αστυνομικός διευθυντής της Ζακύνθου είναι ένας ήπιων τόνων αξιωματικός και προσπαθεί μάταια να δαμάσει το «θηρίο» της ανομίας, αλλά εις μάτην αφού δεν είναι δυνατόν να εξολοθρευθούν οι εγκληματικές οργανώσεις του νησιού με ελλιπές προσωπικό και πενιχρά μέσα…
Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από τον κ. Σταθόπουλο, δύο επίσης Πατρινοί είχαν διατελέσει αστυνομικοί διευθυντές Ζακύνθου.

Ο προηγούμενος γεν. επιθεωρητής της ΕΛΑΣ Δυτικής Ελλάδος Ανδρέας Τσαπικούνης και ο νυν Θόδωρος Τσάτσαρης. Και οι δύο είχαν δώσει άνισο αγώνα κατά της εγκληματικότητας και της διαφθοράς και είχαν αποχωρήσει από την, κατά τ’ άλλα πανέμορφη Ζάκυνθο, με χείριστες εντυπώσεις.

Εν τέλει, το πρόσφατο «χοντρό» επεισόδιο, με θύμα τον αστυνομικό διευθυντή του νησιού, δεν αφήνει περιθώρια για ολιγωρίες όσον αφορά την αστυνομική θωράκισή του. Αφού μέχρι τώρα οι παράνομοι είναι εκείνοι που… αστυνομεύουν τη Ζάκυνθο!
