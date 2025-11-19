Ζελένσκι: «Μόνο οι ΗΠΑ και ο Τραμπ έχουν τη δύναμη να τερματίσουν τον πόλεμο»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα από την Τουρκία την αμερικανική ηγεσία να διατηρήσει την «ενεργή και ισχυρή» της στάση, τονίζοντας ότι είναι το «κύριο στοιχείο» για την παύση της αιματοχυσίας και την επίτευξη μόνιμης ειρήνης με τη Ρωσία.

Μετά τις συνομιλίες του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Ζελένσκι έγραψε στο Telegram: «Το κύριο στοιχείο για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη είναι να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους μας και η ηγεσία των ΗΠΑ να παραμείνει ενεργή και ισχυρή».

Ο Ουκρανός ηγέτης έκανε ειδική μνεία στον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι «μόνο οι ΗΠΑ και ο Πρόεδρος Τραμπ έχουν επαρκή δύναμη για να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος». Οι δηλώσεις έρχονται σε μια κρίσιμη φάση, με την κυβέρνηση Τραμπ να διαπραγματεύεται κρυφά με τη Μόσχα νέο σχέδιο ειρήνης, ενώ ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει πιέσεις από σκάνδαλα διαφθοράς και στρατιωτικές ήττες.

