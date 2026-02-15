Ζελένσκι: «Οι σύμμαχοι θα στείλουν βοήθεια εντός 10 ημερών»

Ο Ζελένσκι είπε ότι την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε περίπου 1.300 επιθέσεις με drones, 1.200 κατευθυνόμενες βόμβες και δεκάδες βαλιστικούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.

15 Φεβ. 2026 18:11
Pelop News

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι σύμμαχοι θα παράσχουν νέα ενεργειακή και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο εντός 10 ημερών.

Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει σε νέα πακέτα ενεργειακής και στρατιωτικής υποστήριξης με τους ευρωπαίους συμμάχους της ενόψει της τέταρτης επετείου από τη ρωσική εισβολή, στις 24 Φεβρουαρίου, όπως είπε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Ζελένσκι.

Το Κίεβο επιδιώκει να συγκεντρώσει στήριξη μεταξύ των εταίρων του καθώς αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τη ρωσική προέλαση επί του πεδίου και τις αεροπορικές επιδρομές στο ενεργειακό του σύστημα, ενώ δέχεται αμερικανικές πιέσεις για να διαπραγματευτεί ειρήνη.

«Στο Μόναχο συμφωνήσαμε με τους ηγέτες του Berlin Format σε συγκεκριμένα πακέτα βοήθειας στον ενεργειακό και στρατιωτικό τομέα για την Ουκρανία μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε, μετά τη συνάντηση με το αποκαλούμενο Berlin Format από περίπου 12 Ευρωπαίους ηγέτες στο Μόναχο, ότι ευελπιστεί να εξασφαλίσει νέα υποστήριξη, περιλαμβανομένων αντιαεροπορικών πυραύλων.

«Είμαι ευγνώμων στους εταίρους μας για την ετοιμότητά τους να βοηθήσουν και θεωρούμε ότι όλες οι παραδόσεις θα γίνουν άμεσα», πρόσθεσε.

Ρωσικές επιθέσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως το Κίεβο, έχουν επιφέρει βαριά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές με αποτέλεσμα εκατομμύρια πολίτες να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση σε μια περίοδο όπου επικρατεί δριμύ ψύχος.

