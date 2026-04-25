Τα ζώδια σήμερα επηρεάζονται από μια ιδιαίτερα σημαντική αστρολογική μετακίνηση, καθώς ο Ουρανός περνά στους Διδύμους και ανοίγει έναν νέο κύκλο αλλαγών που θα έχει διάρκεια επτά ετών.

Το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου δεν θεωρείται μια απλή αστρολογική στιγμή. Η νέα θέση του Ουρανού φέρνει ανατροπές, απρόβλεπτες εξελίξεις και διαφορετικό τρόπο σκέψης, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Την ίδια ώρα, η ένταση ανάμεσα στον Ήλιο από τον Ταύρο και τον Πλούτωνα δημιουργεί ένα πιο απαιτητικό κλίμα. Ζητήματα που είχαν μείνει στο περιθώριο επιστρέφουν στο προσκήνιο και ζητούν αποφάσεις, καθαρή στάση και ριζική αναθεώρηση.

Ζώδια σήμερα: Τι φέρνει ο Ουρανός στους Διδύμους

Η είσοδος του Ουρανού στους Διδύμους λειτουργεί σαν σημείο εκκίνησης για μια περίοδο αλλαγών. Επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας, τις ιδέες, τις σχέσεις, την τεχνολογία, την καθημερινότητα και τις επιλογές που μέχρι τώρα θεωρούνταν δεδομένες.

Για κάθε ζώδιο, η επιρροή αυτή εκδηλώνεται διαφορετικά. Άλλοι καλούνται να αλλάξουν τρόπο σκέψης, άλλοι να αποδεσμευτούν από σχέσεις ή συνθήκες που τους κρατούν πίσω, ενώ κάποιοι μπαίνουν σε περίοδο προσωπικής ανακάλυψης και επαγγελματικών ανακατατάξεων.

Κριός

Για τον Κριό, η ημέρα φέρνει στο προσκήνιο την έννοια της προσωπικής ευθύνης απέναντι στο σύνολο.

Η ένταση Ήλιου – Πλούτωνα αναδεικνύει ζητήματα που σχετίζονται με τη στάση ζωής, την κατανάλωση και το οικολογικό αποτύπωμα. Η ηρεμία φαίνεται να επιστρέφει προς το απόγευμα, όμως το βράδυ ανοίγει ένας νέος κύκλος εξελίξεων με τη μετακίνηση του Ουρανού.

Ταύρος

Ο Ταύρος βρίσκεται μπροστά σε εμπόδια που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν.

Η ημέρα τον καλεί να ξεχωρίσει ποιοι άνθρωποι και ποιες καταστάσεις αξίζουν πραγματικά την προσπάθειά του. Ο Ουρανός φέρνει αλλαγές που μπορεί να δοκιμάσουν την ανάγκη του για σταθερότητα, αλλά και να τον βοηθήσουν να απελευθερωθεί από όσα τον κρατούν στάσιμο.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι περνούν σε πρώτο πλάνο, καθώς ο Ουρανός μπαίνει στο ζώδιό τους και σηματοδοτεί μια νέα περίοδο προσωπικής ανακάλυψης.

Τα επόμενα χρόνια μπορεί να φέρουν αλλαγές στην ταυτότητα, στις επιλογές και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Προς το παρόν, χρειάζεται περισσότερη φροντίδα στον προσωπικό χώρο, ξεκούραση και ειλικρινής επαφή με τις βαθύτερες ανάγκες τους.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος μπορεί να νιώσει εντάσεις μέσα στον κοινωνικό του κύκλο.

Οι διαφωνίες ίσως γίνουν πιο εμφανείς, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή στην ψυχική ισορροπία. Οι αλλαγές που ανοίγονται μπροστά του απαιτούν καθαρό μυαλό, απομάκρυνση από την αρνητικότητα και πιο ήρεμη διαχείριση των καταστάσεων.

Λέων

Ο Λέων ίσως διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι γύρω του δεν ανταποκρίνονται όπως θα ήθελε στις προσδοκίες του.

Η ημέρα τον καλεί να εξετάσει αν η πίεση που ασκεί στους άλλους δημιουργεί απόσταση. Η νέα θέση του Ουρανού φέρνει αλλαγές στον τρόπο που βλέπει την κοινότητα, τις ομάδες και τις συλλογικές σχέσεις, ζητώντας περισσότερη ουσία και λιγότερη εξάρτηση από την τεχνολογία.

Παρθένος

Η Παρθένος χρειάζεται να αποφύγει την υπερβολική προσκόλληση στη λεπτομέρεια και την ανάγκη για τελειότητα.

Η ουσία είναι πιο σημαντική από τον απόλυτο έλεγχο. Παράλληλα, οι επόμενες εξελίξεις μπορεί να φέρουν επαγγελματικές ανακατατάξεις, ενώ η είσοδος της Σελήνης στο ζώδιο της Παρθένου εντείνει τα συναισθήματα και την ανάγκη για αποδοχή.

Ζυγός

Ο Ζυγός καλείται να δει κάθε πλήγμα στον εγωισμό ως ευκαιρία για μάθημα.

Αν κάποιοι στόχοι δεν αποδίδουν πλέον, η αλλαγή πορείας μπορεί να είναι πιο χρήσιμη από την επιμονή. Η επαφή με αγαπημένα πρόσωπα λειτουργεί υποστηρικτικά και βοηθά στη διαχείριση της πίεσης της ημέρας.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός χρειάζεται να αφήσει πίσω παλιά παράπονα και συναισθηματικά βάρη.

Η ημέρα ευνοεί την εστίαση στην ευεξία και στη φροντίδα του εαυτού. Οι αλλαγές που αρχίζουν τώρα είναι βαθύτερες και μπορούν να επηρεάσουν τις κοινωνικές επαφές, τη θέση του μέσα σε ομάδες και τον τρόπο που συνδέεται με τους άλλους.

Τοξότης

Ο Τοξότης μπορεί να νιώσει ότι μπλέκεται σε λεπτομέρειες που δεν έχουν πραγματική σημασία.

Η δημιουργικότητα γίνεται σημαντική διέξοδος, ειδικά σε μια περίοδο που ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον έρωτα, τις σχέσεις και τη σύνδεση με τους άλλους μπαίνει σε φάση αλλαγής. Ένα βήμα πίσω μπορεί να φέρει καθαρότερη εικόνα.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως καλείται να μην αφήσει τα οικονομικά ζητήματα να καθορίσουν την αίσθηση της προσωπικής του αξίας.

Στον επαγγελματικό τομέα, οι εξελίξεις των επόμενων ετών ζητούν ευελιξία, προσαρμογή και νέες δεξιότητες. Όσο πιο ανοιχτός είναι στην αλλαγή, τόσο πιο εύκολα μπορεί να παραμείνει ενεργός και ανταγωνιστικός.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος χρειάζεται ψυχραιμία για να διαχειριστεί έντονα συναισθήματα και εξωτερικές πιέσεις.

Η δημιουργικότητά του μπορεί να βρει νέους τρόπους έκφρασης, αρκεί να κρατήσει ισορροπία ανάμεσα σε όσα συμβαίνουν γύρω του και σε αυτό που πραγματικά πιστεύει. Η ημέρα ζητά καθαρή επαφή με τη δική του αλήθεια.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες έχουν την ευκαιρία να απομακρυνθούν από όσα τους βαραίνουν ψυχικά.

Η επαφή με τη φύση μπορεί να λειτουργήσει ανακουφιστικά και να βοηθήσει στη διαχείριση των αλλαγών που αφορούν το σπίτι και την προσωπική ζωή. Η ανάγκη για έλεγχο υποχωρεί και τη θέση της παίρνει η αποδοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



