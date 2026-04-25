Ο εγκέφαλος επηρεάζεται άμεσα από τον τρόπο ζωής και τη διατροφή μας. Όπως υπάρχουν τροφές που στηρίζουν την καρδιά, το έντερο και το ήπαρ, έτσι υπάρχουν και επιλογές που μπορούν να επιβαρύνουν τη γνωστική λειτουργία, ειδικά όταν καταναλώνονται συχνά και σε μεγάλες ποσότητες.

Ο Δρ Brett Osborn, πιστοποιημένος νευροχειρουργός, επικεφαλής στο St. Mary’s Medical Center και πρόεδρος και ιδρυτής του Senolytix, κέντρου προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και αντιγήρανσης στη Φλόριντα, εξηγεί ποιες τροφές και ποτά αποφεύγει ο ίδιος για την προστασία της εγκεφαλικής υγείας.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι δεν είναι ρεαλιστικό να εξαφανίσει κανείς εντελώς από τη ζωή του όλα τα νόστιμα τρόφιμα που αγαπά. Όπως σημειώνει, ο εγκέφαλος αναζητά τις ευχάριστες γεύσεις. Ωστόσο, ο περιορισμός συγκεκριμένων επιλογών μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή επιβαρύνσεων που συνδέονται με κυτταρική βλάβη, πρόωρη γήρανση και διαταραχές στον οργανισμό.

Η καλή λειτουργία του εγκεφάλου, σύμφωνα με τον Δρ Osborn, δεν εξαρτάται μόνο από το φαγητό. Συνδέεται με μια συνολική καθημερινότητα που περιλαμβάνει διατροφή πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, άπαχες πρωτεΐνες, πράσινα λαχανικά και καλά λιπαρά, αλλά και τακτική άσκηση, σωστή ενυδάτωση, διαχείριση του άγχους και επαρκή ύπνο.

Εγκέφαλος και ζάχαρη: Γιατί χρειάζεται προσοχή

Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκονται οι τροφές και τα ποτά με πολλή ζάχαρη.

Μπισκότα, παγωτά, ντόνατς, αναψυκτικά και επεξεργασμένα δημητριακά μπορεί να έχουν ευχάριστη γεύση, όμως συχνά περιέχουν πολλά πρόσθετα σάκχαρα και λίγα θρεπτικά συστατικά.

Σύμφωνα με τον νευροχειρουργό, η υπερκατανάλωση τροφών και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα μπορεί να προκαλέσει απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο του αίματος. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η διαδικασία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γνωστική λειτουργία.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι πρόσφατη μελέτη κατέταξε τον διαβήτη ανάμεσα στους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας.

Τηγανητά και τρανς λιπαρά

Τα τρανς λιπαρά αποτελούν ακόμη έναν διατροφικό παράγοντα που ο Δρ Osborn αποφεύγει.

Τηγανητές τροφές και ορισμένα είδη βουτύρου συνδέονται με χρόνια φλεγμονή και αυξημένο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης.

Όπως εξηγεί, η φλεγμονή αποτελεί κοινό παράγοντα κινδύνου για πολλές ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και η νόσος Αλτσχάιμερ, η οποία δεν αποτελεί εξαίρεση.

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα

Από τα συσκευασμένα αρτοπαρασκευάσματα έως τα πατατάκια, τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Ο λόγος είναι ότι συχνά περιέχουν πρόσθετα, συντηρητικά και ανθυγιεινά λιπαρά, τα οποία, όταν καταναλώνονται συστηματικά, μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό και να συμβάλουν στη γνωστική φθορά.

Η πρακτική συμβουλή είναι απλή: όσο πιο συχνά ένα τρόφιμο έχει μεγάλη λίστα συστατικών και χαμηλή θρεπτική αξία, τόσο περισσότερο χρειάζεται μέτρο.

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Το αλκοόλ βρίσκεται επίσης στη λίστα των επιλογών που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον εγκέφαλο, ειδικά όταν υπάρχει υπερκατανάλωση.

Σύμφωνα με τον Δρ Osborn, η υπερβολή μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικές βλάβες που σχετίζονται με το αλκοόλ και να επηρεάσει τη γνωστική λειτουργία σε βάθος χρόνου.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι η κατάχρηση δεν περιορίζεται μόνο στη μνήμη ή στη σκέψη. Μπορεί να συνδεθεί με χρόνιες διαταραχές στον εκούσιο συντονισμό, επιληπτικές κρίσεις και σοβαρές επιπλοκές που ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τροφές με πολύ αλάτι

Η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, δηλαδή σε αλάτι, μπορεί να επηρεάσει τόσο την καρδιά όσο και τον εγκέφαλο.

Αλλαντικά, ψωμί, έτοιμες σάλτσες και τουρσί είναι μερικά από τα τρόφιμα που συχνά περιέχουν αρκετό αλάτι.

Η υπερβολική πρόσληψη νατρίου μπορεί να οδηγήσει σε υπέρταση, η οποία με τη σειρά της επιβαρύνει την καρδιαγγειακή υγεία και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την υγεία του εγκεφάλου.

Τεχνητές γλυκαντικές ουσίες

Πολλοί χρησιμοποιούν τεχνητά γλυκαντικά στον καφέ ή σε άλλα ροφήματα, θεωρώντας τα μια πιο «ελαφριά» επιλογή.

Ο Δρ Osborn, ωστόσο, συστήνει προσοχή. Όπως αναφέρει, ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι τα τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη γνωστική λειτουργία και στον μεταβολισμό.

Παρόλα αυτά, τονίζει ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα, γι’ αυτό και η πιο ασφαλής προσέγγιση είναι το μέτρο και η αποφυγή υπερβολών.

Πότε η καφεΐνη γίνεται πρόβλημα

Η καφεΐνη δεν είναι απαραίτητα εχθρός του εγκεφάλου. Σε μέτριες ποσότητες, μπορεί να έχει γνωστικά οφέλη.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν η κατανάλωση γίνεται υπερβολική. Η υψηλή πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να συνδεθεί με άγχος, διαταραχές ύπνου και πιθανή επιβάρυνση της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Ο Δρ Osborn καταλήγει ότι η ισορροπία είναι το κλειδί. Η προστασία του εγκεφάλου δεν απαιτεί ακραίες στερήσεις, αλλά πιο συνειδητές επιλογές στην καθημερινή διατροφή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

