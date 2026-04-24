Ο ξεχωριστός τρόπος να ρίξετε την κοιλιά σας και παράλληλα να είστε «χορτάτοι»!

Το μυστικό με την κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας τροφών χαμηλής θερμιδικής πυκνότητας

24 Απρ. 2026 23:59
Είναι πολλοί αυτοί που ξεκινούν κάθε εβδομάδα με την υπόσχεση να χάσουν βάρος, ωστόσο, οι παραδοσιακές δίαιτες επικεντρώνονται στον περιορισμό θερμίδων, αφήνοντας συχνά αισθήματα πείνας και μειωμένη ενέργεια.

Λαγκάδια Αρκαδίας: Η αύρα του βουνού

Όμως η μέθοδος «volume eating» προσφέρει μία εναλλακτική: Κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας τροφών χαμηλής θερμιδικής πυκνότητας, ώστε να νιώθουμε χορτάτοι χωρίς υπερβολικούς περιορισμούς.

Η Dr. Federica Amati εξηγεί ότι η υπερβολική μείωση θερμίδων μπορεί να επιβραδύνει τον μεταβολισμό, να αυξήσει την πείνα και να μειώσει τα σήματα κορεσμού. Το «volume eating» επικεντρώνεται σε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και νερό – λαχανικά, φρούτα, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης – που γεμίζουν το στομάχι, επιβραδύνουν την πέψη και βοηθούν να νιώθουμε χορτάτοι για μεγαλύτερο διάστημα.

Προτάσεις γευμάτων (volume eating)

Πρωινό:

Αντικαταστήστε τα δημητριακά με ζάχαρη, βρώμη, φρούτα και σπόρους
Προσθέστε γιαούρτι ή smoothie με φρούτα για περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες
Μεσημεριανό:

Αντικαταστήστε τα σάντουιτς με σαλάτες, όσπρια και λαχανικά
Συνδυάστε με άπαχο κοτόπουλο, ψάρι ή λίγους ξηρούς καρπούς για επιπλέον πρωτεΐνη
Βραδινό:

Προσθέστε περισσότερα λαχανικά σε ζυμαρικά ή ρύζι, ή αντικαταστήστε το πιάτο με όσπρια
Παραδείγματα: μακαρόνια με κολοκύθι ή καρότο, φασολάκια ή φακές αντί για περισσότερα ζυμαρικά
Σνακ:

Αντικαταστήστε μπισκότα με ποπ κορν χωρίς βούτυρο
Φρούτα ή ωμοί ξηροί καρποί για να ελέγξετε την πείνα και να αυξήσετε τις φυτικές ίνες
Η μέθοδος «volume eating» δεν αφορά περιοριστικές δίαιτες ή «διατροφικά φαγητά», αλλά έξυπνη επιλογή και αναδιανομή των τροφών στο πιάτο. Με μεγαλύτερες μερίδες τροφών χαμηλής θερμιδικής πυκνότητας, μπορούμε να τρώμε χορταστικά, να νιώθουμε ικανοποιημένοι και να υποστηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη διαχείριση βάρους χωρίς αίσθημα στέρησης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Ο ξεχωριστός τρόπος να ρίξετε την κοιλιά σας και παράλληλα να είστε «χορτάτοι»!
23:39 Τα κινητά τηλέφωνα και το κόστος φόρτισης: Μύθοι και πραγματικότητα
23:21 Τατουάζ; Τι πρέπει να αναλογιστείτε πριν «ζωγραφίσει» η βελόνα το δέρμα σας
23:09 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής «καθαρή» νίκη με Χανιά και «αγκαλιά» με την άνοδο ΦΩΤΟ
22:57 «Για μια γυναίκα πλακωθήκανε, έχω τρελαθεί» ξέσπασμα του παππού του 20χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο
22:49 «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του», καταγγελία για τον 66χρονο που επικοινώνησε τελευταίος με τη Μυρτώ
22:37 Εμανουέλ Μακρόν: «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Η Ευρώπη, χωρίς την Ελλάδα, δεν θα ήταν η Ευρώπη»
22:30 Λαϊκή Συσπείρωση: «Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση της πολύ μαζικής κινητοποίησης αναγκάστηκε να αποσύρει την επίμαχη διάταξη»
22:23 Βγήκε ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-offs της Euroleague
22:16 Ελλάδα: Το ταξίδι στον χρόνο με τις παλιές πόλεις, εκεί που η ιστορία συναντά τη ρομαντική ατμόσφαιρα
22:02 Αργεντινή: Το εφετείο επικύρωσε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην προέδρου Κίρχνερ
21:55 Μοναχός εντοπίστηκε τραυματίας σε μονοπάτι στο Κλήμα Φυτόκου
21:45 Παναθηναϊκός για τα play-offs: Sold-out σε λιγότερες από 6 ώρες τα εισιτήρια του Game 3 με τη Βαλένθια
21:36 Η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 36.000.000 ευρώ
21:28 Φρίκη στην Ουκρανία: Σοκ και δέος από σκελετωμένους και υποσιτισμένους στρατιώτες της πρώτης γραμμής των μαχών
21:18 Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Στο πρόγραμμα άλλα 37.000 νοικοκυριά
21:06 Πρεβολαράκη: Επιστρέφει στην Ελλάδα με το ασημένιο μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος
21:00 Η BGS Alcohols επαναφέρει την παραγωγή αλκοόλης στην Πάτρα – Εμβληματική επένδυση 34 εκ. στη ΒΙΠΕ
20:58 Ξεκάθαρο μήνυμα Μακρόν σε Μητσοτάκη: Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς, ΒΙΝΤΕΟ
20:46 Ιράν: «Κίνηση» με νόημα, ζήτησε τετ-α-τετ με τις ΗΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
