ΖΩΝΤΑΝΑ Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στα εγκαίνια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας Ελλάδας και Κύπρου γίνονται σήμερα στην Αθήνα τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε μια κίνηση με σαφή συμβολισμό αλλά και ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα για τον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά στις 11:00 στην τελετή που πραγματοποιείται στο Ελληνικό, ενώ στην Αθήνα βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για την έναρξη του νέου παραρτήματος.

Η παρουσία των δύο ηγετών δίνει ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση, καθώς το νέο παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανοίγει επισήμως τον κύκλο λειτουργίας του στην ελληνική πρωτεύουσα. Λίγο πριν από την τελετή, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης ξεναγήθηκαν στους χώρους της νέας πανεπιστημιακής μονάδας, ενώ στα εγκαίνια συμμετέχει και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται στην Αθήνα η υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναμένεται να επιστρέψει στη Λευκωσία το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην τελετή.

Σημειώνεται ότι το σημερινό γεγονός αφορά το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και όχι άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπως αναφέρθηκε σε ορισμένες πρώτες μεταδόσεις. Οι επίσημες ανακοινώσεις από το γραφείο του πρωθυπουργού και οι κυπριακές ενημερώσεις προσδιορίζουν καθαρά ότι πρόκειται για τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα.

