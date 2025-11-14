Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων»

Με αιχμές, αριθμούς και εκατέρωθεν επιθέσεις κύλησε η συζήτηση στη Βουλή μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού». Θέμα της αντιπαράθεσης: η ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων»
14 Νοέ. 2025 12:15
Pelop News

Στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος, τονίζοντας πως «η μάχη κατά της ακρίβειας είναι κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα» και ότι «η καλύτερη απάντηση είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων».

Η συζήτηση, που διήρκεσε 55 λεπτά λόγω του χρονοκόφτη που εφαρμόστηκε στις τοποθετήσεις, εξελίχθηκε σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τη διαχείριση της ακρίβειας και τα δημοσιονομικά περιθώρια της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός, παίρνοντας τον λόγο, ανέφερε: «Έχω λάβει εντολή από τον ελληνικό λαό να θέσω ως πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη με πολιτικές που απέχουν πολύ από το να είναι φιλοδωρήματα».

Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «Οι περισσότερες κυβερνήσεις επιβάλλουν μέτρα λιτότητας. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση. Παράγουμε πλεονάσματα, μειώνουμε το χρέος και δημιουργούμε κοινωνικό μέρισμα. Δεν μπορεί να ζητάτε πρόσθετα μέτρα χωρίς να εξηγείτε από πού θα προέλθουν οι πόροι. Οι εποχές των υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα έχουν περάσει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», διευκρινίζοντας ωστόσο πως «σε υποκατηγορίες όπως τα ενοίκια, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα». «Παντού στην Ευρώπη οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν 40%, στην Ελλάδα 37%. Είναι ψέμα να λέμε ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα. Είμαστε στη 18η θέση στην Ευρώπη», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά «στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση στήριξης νέων και μεσαίας τάξης στην ιστορία», κάνοντας αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, και πρόσθεσε: «Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε πάνω από τον πληθωρισμό, όπως και οι αποδοχές στο Δημόσιο και οι συντάξεις».

Αναφερόμενος στο ιδιωτικό χρέος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «έχει μειωθεί κατά 15 μονάδες του ΑΕΠ» και πως «πάνω από 46.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό». «Πρέπει να μιλήσουμε και για τους συνεπείς πολίτες που είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός λειτουργεί και είναι δίκαιος», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα το κάνουμε με δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα, μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:24 «Χρονοκόφτης» στη Βουλή: Ολοκληρώθηκε σε 55 λεπτά η «ώρα του πρωθυπουργού» – Δεύτερη φορά που κόβεται ο Ανδρουλάκης
14:17 Ο Μόρνος στερεύει: Σε ιστορικά χαμηλά η λίμνη που υδροδοτεί την Αττική – Μέσα σε 15 μέρες έχασε επιπλέον 200.000 τετραγωνικά μέτρα
14:17 Οι έρευνες που θα παρουσιαστούν στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025
14:05 Εύα Καϊλή για το Qatargate: «Με απειλούσαν ότι θα μου πάρουν την κόρη – Ζούσα σε καθεστώς επιβίωσης»
14:03 Πάτρα: Τον Αλέξανδρο Σκούρτη της Ολυμπιάδας υποδέχθηκε ο Κώστας Πελετίδης – Χάλκινος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para Athletics
14:01 Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 23χρονη αστυνομικός για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα – «Έκανα το καθήκον μου» υποστήριξε στην απολογία της
14:00 Αντιδράσεις για την επιλογή των λαμπαδηδρόμων στην Πάτρα: Η Αγγελική Μακρή ζητά διαφάνεια και σεβασμό – Τι απαντά ο Τ. Πετρόπουλος
13:50 Λαφαζάνης για το βιβλίο Τσίπρα: «Χονδροειδή ψέματα – Δεν συνάντησα ποτέ τον Μεντβέντεφ»
13:42 Αγωγή–μαμούθ 1 εκατ. ευρώ από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου: «Μου έσκαβε τον λάκκο»
13:38 Πάτρα – Ζαβλάνι: Καταγγελία κατοίκου για «χάος» στη στάθμευση λόγω σχολείου
13:38 Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Η κοινωνία αγανακτεί – Με ασπιρίνες δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια»
13:31 Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Ανάμεσα στα θύματα και ο Σπύρος Μαρτίκας
13:28 Φλόριντα: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και λίγες ώρες μετά ανέβασε φωτογραφία τους στα social media
13:24 Μάνδρα: Οκτώ χρόνια μετά τη φονική πλημμύρα – «Καμία δικαιοσύνη, καμία βοήθεια, μόνο σιωπή»
13:17 Αιχμές Μητσοτάκη για το βιβλίο Τσίπρα: «Αν αγχώνεσαι να ξαναγράψεις την ιστορία σου, μάλλον κάτι δεν έκανες καλά»
13:06 Λάρισα: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στο ζυμωτήριο ΦΩΤΟ
13:00 Εισαγγελία Εφετών Πάτρας: Πρωτοβουλία αφύπνισης για την παιδική βία – Τίθεται σε εφαρμογή ευρύ πλάνο παρεμβάσεων
13:00 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:54 Γεμίζει με γήπεδα πάντελ η Πάτρα!
12:52 Με τις ψήφους της ΝΔ εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τη στήριξη των κτηνοτρόφων – «Φωτιές» στη Βουλή για την ευλογιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ