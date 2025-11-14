Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων»

Στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος, τονίζοντας πως «η μάχη κατά της ακρίβειας είναι κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα» και ότι «η καλύτερη απάντηση είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων».

Η συζήτηση, που διήρκεσε 55 λεπτά λόγω του χρονοκόφτη που εφαρμόστηκε στις τοποθετήσεις, εξελίχθηκε σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τη διαχείριση της ακρίβειας και τα δημοσιονομικά περιθώρια της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός, παίρνοντας τον λόγο, ανέφερε: «Έχω λάβει εντολή από τον ελληνικό λαό να θέσω ως πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη με πολιτικές που απέχουν πολύ από το να είναι φιλοδωρήματα».

Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «Οι περισσότερες κυβερνήσεις επιβάλλουν μέτρα λιτότητας. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση. Παράγουμε πλεονάσματα, μειώνουμε το χρέος και δημιουργούμε κοινωνικό μέρισμα. Δεν μπορεί να ζητάτε πρόσθετα μέτρα χωρίς να εξηγείτε από πού θα προέλθουν οι πόροι. Οι εποχές των υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα έχουν περάσει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», διευκρινίζοντας ωστόσο πως «σε υποκατηγορίες όπως τα ενοίκια, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα». «Παντού στην Ευρώπη οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν 40%, στην Ελλάδα 37%. Είναι ψέμα να λέμε ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα. Είμαστε στη 18η θέση στην Ευρώπη», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά «στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση στήριξης νέων και μεσαίας τάξης στην ιστορία», κάνοντας αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, και πρόσθεσε: «Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε πάνω από τον πληθωρισμό, όπως και οι αποδοχές στο Δημόσιο και οι συντάξεις».

Αναφερόμενος στο ιδιωτικό χρέος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «έχει μειωθεί κατά 15 μονάδες του ΑΕΠ» και πως «πάνω από 46.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό». «Πρέπει να μιλήσουμε και για τους συνεπείς πολίτες που είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός λειτουργεί και είναι δίκαιος», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα το κάνουμε με δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα, μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας».

