ΖΩΝΤΑΝΤΑ Μηνύματα Μητσοτάκη για την Υγεία, το ΕΣΥ και τη στελέχωση των νησιών

Στο επίκεντρο της συζήτησης του πρωθυπουργού στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα» μπήκαν η πρόληψη, τα επείγοντα, η αξιολόγηση του ΕΣΥ, η στελέχωση των νησιών και τα έργα που πρέπει να κλείσουν έως το 2026. Μηνύματα με σαφή πολιτική κατεύθυνση.

08 Δεκ. 2025 11:06
Τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της υγείας ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα», στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, με αναφορές από την πρόληψη και τα ψηφιακά έργα έως τη στελέχωση των νησιών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημόσια συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα», που φιλοξενείται στο Grand Hyatt Athens, με το ενδιαφέρον να εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την πρόληψη, τις υποδομές και τις ελλείψεις προσωπικού.

Αναφερόμενος στον τομέα της πρόληψης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης, σημειώνοντας πως η χώρα λειτουργεί ως πρότυπο για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στον τρόπο με τον οποίο έχουν οργανωθεί οι προληπτικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, τα οποία –όπως είπε– «ξαναχτίζονται» με νέα φιλοσοφία, στοχεύοντας στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση στο ΕΣΥ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι αποτελεί κρίσιμο εργαλείο, καθώς παράγει πλούσια και αναλυτικά δεδομένα για την ποιότητα των υπηρεσιών, δημιουργώντας, όπως ανέφερε, ένα λεπτομερές αποτύπωμα που μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές βελτιώσεις.

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα, με τον πρωθυπουργό να σημειώνει ότι πλέον έχει δημιουργηθεί διαφορετικό κανάλι εξυπηρέτησης και ότι «τα φάρμακα πηγαίνουν στο σπίτι», διευκολύνοντας σημαντικά κυρίως τους χρόνιους ασθενείς.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις αναγνωρίσεις εξειδικεύσεων από το εξωτερικό, διευκρινίζοντας ότι πλέον αυτές πραγματοποιούνται αυτόματα, ενώ επισήμανε με έμφαση ότι παραμένει μεγάλο και διαρκές πρόβλημα η στελέχωση των δομών υγείας στα νησιά.

Τέλος, μιλώντας για τα έργα υποδομών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον χώρο της υγείας, υπογράμμισε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2026.

