4 μυστικά για την beauty ρουτίνα μετά τα 30

Πολλά πράγματα γίνονται καλύτερα και σίγουρα, πολλά αλλάζουν μόλις πατήσεις τα 30. Και όχι με την παραδοσιακή κοινωνική μορφή, πως πρέπει να έχεις ήδη αποκτήσει οικογένεια και παιδιά (εάν αυτή είναι βέβαια, η περίπτωσή σου well done, my friend).

Αντικειμενικά, ανάμεσα σε αυτά που αλλάζουν είναι και το σώμα μας, βιολογικές αλλαγές που δεν μπορείς να σταματήσεις, μπορείς σίγουρα όμως να διαχειριστείς και εάν είσαι αρκετά τυχερή, αυτό θα είναι εύκολο και με βάση τα γονίδιά σου.

Τόσο το σώμα, ο μεταβολισμός μας, όσο και το πρόσωπο και το δέρμα μας αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας φοβίζει, αφού πλέον υπάρχουν αναρίθμητοι τρόποι που μπορούμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας.

Γιατί η αλήθεια είναι, πως μπορεί στη δεκαετία των 20 να μη δίναμε και τόση βαρύτητα στη φροντίδα του εαυτού μας, όμως αυτό μετά τα 30 αλλάζει. Σωματικά και ψυχικά. Θέλουμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας περισσότερο χρόνο αναζωογόνησης, όπως μπορεί να το ορίζει η καθεμία μας αυτό.

Και κατά πάσα πιθανότητα, τώρα είναι η στιγμή που η beauty ρουτίνα σου γίνεται πραγματικά κάτι ιερό, που ακολουθείς με τακτική ευλάβεια και προσοχή, χωρίς να παρεκκλίνεις ή να αδιαφορείς όπως τα προηγούμενα χρόνια.

4 μυστικά για την beauty ρουτίνα σου μόλις περάσεις τα 30

Προσωπικά, κάθε χρόνος που περνά, νιώθω ακόμα μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη, ακόμα και εάν οι αλλαγές στο σώμα και το δέρμα μου ενίοτε με τρομάζουν.

Όμως, στο χέρι μας είναι να τα διαχειριστούμε όλα και τα παρακάτω 4 μυστικά θα βοηθήσουν και εσένα και εμένα μαζί, στο να έχουμε μία ιδανική ρουτίνα και να την αναβαθμίσουμε με κάποιον τρόπο, συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία της ζωής μας.

1. Σωστή ενυδάτωση, αρκετός ύπνος

Όλα ξεκινούν από το μέσα μας, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ενυδάτωση του οργανισμού μας είναι το Α και το Ω στην περιποίηση του προσώπου μας.

Μπορεί στη δεκαετία των 20 να ενυδατώναμε τον οργανισμό μας με αμέτρητες ποσότητες καφέ και ενίοτε, αλκοόλ, όμως αυτό δεν είναι και τόσο η πραγματικότητά μας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ή τουλάχιστον, δεν θα «έπρεπε» να είναι.

Η ισορροπία της επιδερμίδας ξεκινά εσωτερικά και έχουμε στη διάθεσή μας καθημερινά 24 ώρες, που σημαίνει ότι σίγουρα έχουμε τον χρόνο να απολαύσουμε επαρκή ύπνο, αλλά και να καταναλώσουμε την απαιτούμενη ποσότητα νερού που χρειάζεται ο οργανισμός μας.

Απλά αυτά πρέπει να γίνουν προτεραιότητά σου. Η επιδερμίδα σου θα δείχνει και θα είναι πιο ισορροπημένη και σίγουρα, θα έχεις λιγότερο έντονους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια.

2. Αντηλιακό σε καθημερινή βάση

Καθώς πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στους καλοκαιρινούς μήνες και σε εκείνες τις καιρικές συνθήκες που απαιτούν να είμαστε αγκαλιά με ένα αντηλιακό, είτε κινούμαστε στην πόλη είτε απολαμβάνουμε τον ήλιο σε μία ξαπλώστρα, η σωστή προστασία του δέρματός μας είναι ύψιστης σημασίας.

Επιστημονικά μιλώντας, η έκθεση στον ήλιο ευθύνεται για το 80% των ορατών σημαδιών γήρανσης και ο σωστός κανόνας που οφείλουμε να ακολουθούμε είναι πως θα πρέπει να φοράμε και να χρησιμοποιούμε αντηλιακό 365 ημέρες τον χρόνο.

Και όχι, δεν είμαι υπερβολική, 365 ημέρες τον χρόνο, ακόμα και όταν έξω έχει συννεφιά και ο χειμερινός ουρανός ρίχνει καρεκλοπόδαρα.

3. Ποτέ στο κρεβάτι με το μακιγιάζ της ημέρας

Δεν χρειάζεται καν να στο πω, όταν ήμουν στη δεκαετία των 20 όχι απλά δε νοιαζόμουν καθόλου να κοιμηθώ με το μακιγιάζ, ακόμα και μετά από ένα έντονο ξενύχτι ωρών μέσα στο κλαμπ, αλλά ακολουθούσα πιστά το μοτίβο «είμαι πολύ κουρασμένη, για να ξεβαφτώ, νυστάζω».

Τώρα εάν με ρωτήσεις, όσο κουρασμένη και εάν είμαι, όσο και εάν νυστάζω, όχι απλά δεν πρόκειται να κοιμηθώ με το μακιγιάζ της ημέρας, αλλά θα φροντίσω να κάνω ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης πριν το κεφάλι μου βρεθεί στο μαξιλάρι.

Πρώτον, η ικανοποίηση πως φροντίζω τον εαυτό μου είναι τεράστια, η γνώση πως κάνω το καλύτερο δυνατό εκείνη τη στιγμή για την επιδερμίδα μου και δεύτερον, κυριολεκτικά βοηθάω το δέρμα μου να κάνει τη δουλειά του χωρίς έξτρα δυσκολίες.

Συν τοις άλλοις, εάν πάντα ξεφορτώνεσαι το μακιγιάζ πριν κοιμηθείς, αυτό σημαίνει πως θα ξυπνήσεις με πολύ πιο αναζωογονημένη επιδερμίδα το πρωί και όχι με έντονα σημάδια κούρασης και αφυδάτωσης, άρα προσωπικά εάν με ρωτάς, αυτός είναι λόγος αρκετά, για να κάνω όλα τα beauty βήματα πριν κοιμηθώ. Γιατί πολύ απλά ξέρω πόσο κουρασμένο θα δείχνει το πρόσωπό μου την επόμενη ημέρα εάν αμελήσω τη φροντίδα του.

4. Μην «πειράζεις» τα σπυράκια σου

Ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Όλες έχουμε «κακές» συνήθειες που είναι δύσκολο να κόψουμε, όπως το να «πειράζεις» τα σπυράκια και τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπό σου.

Στην πραγματικότητα, είναι το τελευταίο που πρέπει να κάνεις, γιατί μπορεί τα πράγματα να γίνουν χειρότερα, να προκαλέσεις μολύνσεις και ούτε καθεξής, όσο και εάν αυτή η δραστηριότητα μπορεί να λειτουργεί και ως αγχολυτικό.

Είναι προτιμότερο να επενδύσεις σε εκείνα τα προϊόντα που ξέρεις ότι βοηθούν τη δική σου επιδερμίδα και φυσικά, να ρωτήσεις τους ειδικούς συγκριτικά με το να παίρνεις την κατάσταση στα δικά σου χέρια.

Με πληροφορίες από hellogiggles.com