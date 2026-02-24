Αχαΐα: 107 συλλήψεις στην κορύφωση του Καρναβαλιού – Σαρωτικοί έλεγχοι για ναρκωτικά, όπλα και παραβατικότητα

Εντατικοί αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην Αχαΐα τις ημέρες κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων, με δεκάδες συλλήψεις, εκατοντάδες παραβάσεις και σημαντικές κατασχέσεις.

24 Φεβ. 2026 14:41
Pelop News

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, πραγματοποίησαν στοχευμένους αστυνομικούς και τροχονομικούς ελέγχους κατά το χρονικό διάστημα από 06:00 ώρα στις 19-02-2026 έως και 06:00 ώρα στις 24-02-2026, στην Αχαΐα.

Οι έλεγχοι αποσκοπούσαν ιδίως:

  • Στην αποτροπή κλοπών και ληστειών,
  • Στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών,
  • Στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων,
  • Στην πάταξη του παράνομου υπαίθριου εμπορίου και
  • Στην αντιμετώπιση της διατάραξης κοινής ησυχίας.

Αποτελέσματα ελέγχων

  • Ελέγχθηκαν (2.784) άτομα και (1.864) οχήματα
  • Προσήχθησαν (428) άτομα σε αστυνομικές υπηρεσίες
  • Συνελήφθησαν (107) άτομα, και συγκεκριμένα:
  • (49) άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,
  • (12) άτομα για παράνομο υπαίθριο εμπόριο – παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα,
  • (11) άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων,
  • (10) άτομα για κλοπή – διακεκριμένη κλοπή,
  • (3) άτομα για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων,
  • (2) άτομα για καταδικαστικές αποφάσεις,
  • (2) άτομα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,
  • (1) άτομο για παραβάσεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • (17) άτομα για λοιπά αδικήματα.

Σχηματίσθηκαν:

  • (6) δικογραφίες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Βεβαιώθηκαν:

(658) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, από τις οποίες οι (19) αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Κατασχέσεις

Α. Ναρκωτικά

  • (67,1) γραμμάρια κάνναβης και (20) αυτοσχέδια τσιγάρα με μίγμα καπνού κάνναβης,
  • (15,7) γραμμάρια κοκαΐνης,
  • (7) γραμμάρια MDMA,
  • (18) ναρκωτικά δισκία (ecstasy).

Β. Όπλα

  • (12) όπλα ( μαχαίρια, σουγιάδες, κ.α.)
  • (36) φυσίγγια διαμετρήματος 38mm.

Ενδεικτικές υποθέσεις:

Σύλληψη τριών ημεδαπών για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθησαν, στις 23-02-2026, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ημεδαποί, διότι ένας εξ αυτών επιχείρησε να θέσει σε κυκλοφορία πλαστό χαρτονόμισμα των πενήντα ευρώ σε κατάστημα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν στους κατηγορούμενους και κατασχέθηκαν πέντε πλαστά χαρτονομίσματα, χρηματικό ποσό εκατόν τριάντα ευρώ και δύο συσκευασίες κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 6,02 γραμμαρίων.

Σύλληψη δύο ανδρών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν, στις 22-02-2026, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος  Άμεσης Δράσης Πατρών, δύο ημεδαποί άνδρες, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε κατελήφθησαν να κατέχουν με σκοπό τη διακίνηση:

  • (26) αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -30- γραμμαρίων,
  • (3) αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν MDMA, μικτού βάρους -1- γραμμαρίου εκάστη (συνολικά -3- γραμμάρια),
  • (2) αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά δεκαοκτώ (18) ναρκωτικά δισκία τύπου ECSTASY.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

