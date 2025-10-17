Αχαΐα: Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας στα ορεινά

Σοβαρό περιστατικό διπλήςη απόπειρας αυτοκτονίας, κλήθηκαν να διαχειριστού οι Αρχές, στα ορεινά της Αχαΐας, την Παρασκευή 17/10/2025.

17 Οκτ. 2025 20:58
Pelop News

Ενα ιδιαιτέρως σοβαρό περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας, κλήθηκαν να διαχειριστούν οι Αρχές, στα Καλάβρυτα το μεσημέρι της Παρασκευής 17/10/2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kalavrytanews.com, 50χρονη γυναίκα φέρεται να αποπειράθηκε αρχικά να βάλει τέλος στη ζωή της στο σπίτι της, σε χωριό της περιοχής.

Τραυματισμένη εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, αποπειράθηκε εκ νέου να αυτοκτονήσει, πηδώντας από το παράθυρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί για δεύτερη φορά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε εκούσια ψυχιατρική εξέταση, προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχική κατάσταση της γυναίκας και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα, αλλά και να γίνει έρευνα για τις συνθήκες της διπλής αυτοχειρίας.
