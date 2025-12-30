Αχαΐα: Παραδόθηκε προ ημερών πλήρως αναστηλωμένος ο ΙΝ Αγίου Νικολάου Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Σπουδαίο μνημείο του 10ου αιώνα. Βρίσκεται σε ένα αλώβητο φυσικό περιβάλλον με θέα στον Σελινούντα ποταμό

30 Δεκ. 2025 22:11
Pelop News

Ενας από τους τρεις παλαιότερους ναούς της Αχαΐας, ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών αποδόθηκε στη λατρεία και την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας την περασμένη Παρασκευή.

Πρόκειται για σεισμόπληκτο μνημείο το οποίο αποκατέστησε και στερέωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Πολιτισμού.

«Ο ναός ήταν σεισμόπληκτος και η Εφορεία είχε από ετών απαγορεύσει τη λειτουργία του, αλλά λόγω της σπουδαιότητας για τη βυζαντινή αρχιτεκτονική της Αχαΐας, εκπονήσαμε το 2016 μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης που εγκρίθηκε από το αρμόδιο αρχαιολογικό συμβούλιο» εξηγεί στην «Π» η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας Αναστασία Κουμούση.

Η ίδια προσθέτει ότι «η δαπάνη των εργασιών ήταν κάτω από τα όρια και δεν μπορούσε να ενταχθεί σε έργο συγχρηματοδοτούμενο. Γι’ αυτό πήραμε την απόφαση να το υλοποιήσουμε με αυτεπιστασία, σταδιακά, με χρήματα αποκλειστικά του υπουργείου Πολιτισμού. Ξεκινήσαμε το 2017 και τελειώσαμε το 2025, με μια μικρή διακοπή τον καιρό της πανδημίας. Στο πλαίσιο του έργου στερεώθηκαν οι τοιχοποιίες και οι θόλοι του ναού, αποκαταστάθηκαν τα μορφολογικά του στοιχεία (παράθυρα, τόξα, κεραμοπλαστικά όψεων, κ.λπ.), τοποθετήθηκαν ελκυστήρες στο εσωτερικό, αντικαταστάθηκαν οι στέγες».

Η ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό του πρόσφερε στοιχεία για την ιστορία του μνημείου. Ο ναός του Αγίου Νικολάου Μετόχι σήμερα της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Αχαΐας -οι άλλοι δύο παλαιότεροι ναοί είναι η Παναγία στη Μέντζαινα και το Γενέσιο της Θεοτόκου στην Τριταία- βρίσκεται σε ένα αλώβητο φυσικό περιβάλλον με θέα στον Σελινούντα ποταμό.

«Πρόκειται για μια τρίκλιτη θολοσκέπαστη βασιλική του 10ου αιώνα, που μετασκευάστηκε σε σταυρεπίστεγο ναό με τρουλοκαμάρα κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο» περιγράφει η κ. Κουμούση, σημειώνοντας ότι ο ναός αυτός «είναι παλαιότερος ακόμη και από την πρώτη οικοδομική φάση του Παλαιομονάστηρου της Μονής (12ος αι.). Πιθανότατα ήταν Καθολικό μιας ακόμη μονής από αυτές που ιδρύθηκαν κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο στην ορεινή Αχαΐα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του μοναστικού ιδεώδους από την κεντρική διοίκηση του Βυζαντινού κράτους».

