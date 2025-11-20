Αυτός είναι ο κολοσσός των τηλεπικοινωνιών που προχωρά σε 13.000 απολύσεις!

Η Verizon ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να μετατρέψει 179 καταστήματα λιανικής πώλησης που ανήκουν σε υπηρεσίες δικαιόχρησης (franchise) και να κλείσει ένα κατάστημα

Αυτός είναι ο κολοσσός των τηλεπικοινωνιών που προχωρά σε 13.000 απολύσεις!
20 Νοέ. 2025 17:41
Pelop News

Στις ΗΠΑ ο αμερικανικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών Verizon ανακοίνωσε σήμερα (20/11/2025) ότι καταργεί περισσότερες από 13.000 θέσεις εργασίας.

Πορτογαλία: Απίστευτο περιστατικό bullying σε σχολείο, του ακρωτηρίασαν δύο δάχτυλα

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στην ιστορία του ομίλου, καθώς προσπαθεί να μειώσει το κόστος και να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση.

Η Verizon ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να μετατρέψει 179 καταστήματα λιανικής πώλησης που ανήκουν σε υπηρεσίες δικαιόχρησης (franchise) και να κλείσει ένα κατάστημα.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νταν Σούλμαν δήλωσε σε σημείωμα προς τους εργαζομένους ότι η εταιρεία θα μειώσει το εργατικό δυναμικό της καταργώντας περισσότερες από 13.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρο τον όμιλο και θα μειώσει σημαντικά τα έξοδα εξωτερικών αναθέσεων και άλλα έξοδα εξωτερικών εργασιών.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε τις περικοπές θέσεων εργασίας, λέγοντας «αυτή είναι μια ευκαιρία για την Verizon να επαναρυθμίσει, να αναδιαρθρώσει και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της με τρόπους που θα μας βοηθήσουν να ανακτήσουμε την ηγετική μας θέση ως πάροχος επικοινωνιών».

Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι η Verizon σχεδίαζε να περικόψει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας. Οι περισσότερες από τις περικοπές αφορούν το εργατικό δυναμικό της Verizon στις ΗΠΑ.

Ο Σούλμαν δήλωσε ότι η εταιρεία δημιουργεί ένα ταμείο μετάβασης σταδιοδρομίας ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων για τους απολυμένους εργαζομένους, ώστε να επικεντρωθεί στις «ευκαιρίες και τα απαραίτητα σύνολα δεξιοτήτων καθώς μπαίνουμε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η Verizon τόνισε ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας δεν είναι αποτέλεσμα της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης από την εταιρεία.

Ο αμερικανικός κολοσσός απασχολούσε περίπου 100.000 υπαλλήλους στις ΗΠΑ στα τέλη του 2024. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών μείωσε σχεδόν 20.000 θέσεις εργασίας τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Η Verizon είναι ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ και προσπαθεί να μειώσει το κόστος, εν μέσω του σκληρού ανταγωνισμού στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας. Πρόσφατα, ο όμιλος έχασε πολλούς συνδρομητές, που προτίμησαν άλλες εταιρείες του τομέα, όπως τις AT&T και T-Mobile.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:20 «Να διεκδικήσουμε, δεν υπάρχει φόβος»
20:11 Σε βίντεο καταγράφονται οι στιγμές πριν από την καταδίωξη στον Νέο Κόσμο και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
20:00 Πανεπιστήμιο Πατρών: Τιμά τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο για την πολυεπίπεδη προσφορά του
19:50 Είχε στην κατοχή του θησαυρό με 474 αντικείμενα Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων και αρχαία νομίσματα, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:41 Καιρός (21/11/2025: Βροχές, καταιγίδες και έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία
19:30 Καθηγητής καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας
19:20 Πάτρα 2005-ΑΕ Αιγίου: Τα πρόσωπα στα οποία άσκησε δίωξη ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας
19:11 «Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, είναι ένα φως» λέει ο δικηγόρος της
19:00 Πάτρα: Οι ασθενείς δεν είναι για περιφορά, η γάγγραινα των διακομιδών πνίγει τα νοσοκομεία
18:51 Λαζαρίδης κατά Ανδρουλάκη: «Συνεχίζει το διχαστικό λόγο και την πορεία σε επικίνδυνα μονοπάτια»
18:49 Ο Ζελένσκι ανοιχτός στις διπλωματικές ευκαιρίες: «Θα μιλήσω με τον Τραμπ»
18:43 Πηγές ΝΔ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αντίφαση στη στάση της αντιπολίτευσης» μετά την άρνηση Ξυλούρη
18:36 Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 1,02% και αυξημένο τζίρο
18:36 Δασκάλα κατήγγειλε για «θώπευση» 6χρονο μαθητή! Ιδιόρρυθμη και «της Εκκλησίας», λένε κάτοικοι της περιοχής
18:32 Κυρανάκης: Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο Μετρό Αθηνών
18:29 Πέθανε ο εμβληματικός επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος
18:24 ΕΟΔΥ: 162 νέες εισαγωγές και 4 θάνατοι από COVID-19 και την τελευταία εβδομάδα
18:21 Τεχεράνη: Αρνείται σε διεθνείς παρατηρητές πρόσβαση στις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις της
18:16 ΠΑΣΟΚ: Ο προϋπολογισμός 2026 κορυφώνει την άδικη οικονομική πολιτική της ΝΔ
18:10 «5 εκατ. ευρώ, πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, με ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες», η Βρισηίδα Ανδριώτου για όσα βίωσε με Μαρτίκα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ