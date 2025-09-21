Άγνωστοι πέταξαν νεκρά πρόβατα στον Πηνειό ΦΩΤΟ

Τα νεκρά πρόβατα είναι εστία μόλυνσης και μετάδοσης της ευλογιάς καθώς από εκεί περνούν άλλα ζώα που μπορούν να προσβληθούν και να την μεταφέρουν σε κοπάδια της περιοχής.

21 Σεπ. 2025 13:35
Αποκρουστικό είναι το θέαμα που αντικρίζει κανείς σε σημείο του Πηνειού στη Θεσσαλία. Άγνωστος πέταξε νεκρά ζώα, αδιαφορώντας για το έγκλημα που διαπράττει.

Τα νεκρά πρόβατα είναι εστία μόλυνσης και μετάδοσης της ευλογιάς καθώς από εκεί περνούν άλλα ζώα που μπορούν να προσβληθούν και να την μεταφέρουν σε κοπάδια της περιοχής.

 

Πηγή: Onlarissa
