Άγρια δικαστική κόντρα τραγουδίστριας με μουσικό παραγωγό για προσωπικές φωτογραφίες

Μια σοβαρή δικαστική διαμάχη έχει ανοίξει ανάμεσα σε γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια και μουσικό παραγωγό, με επίκεντρο προσωπικές φωτογραφίες και ένα βίντεο αισθησιακού περιεχομένου που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, παρέμεναν αποθηκευμένα στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα μετά τη λήξη της σχέσης τους. Η υπόθεση εξελίσσεται ήδη σε δικαστικό επίπεδο, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που αποδίδονται στον μουσικό παραγωγό, η σχέση τους ξεκίνησε μετά από γνωριμία μέσω Instagram και πέρασε από διάφορα στάδια, από την τυπική επικοινωνία έως μια πιο στενή επαφή. Όπως φέρεται να αναφέρει στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε στις 12 Μαρτίου 2026, η προσωπική τους σχέση απέκτησε ερωτικό χαρακτήρα τον Αύγουστο του 2024 και διήρκεσε λίγες μόλις ημέρες.

Δικαστική σύγκρουση ανάμεσα σε γνωστή τραγουδίστρια και πρώην σύντροφό της για προσωπικό υλικό

Πώς περιγράφει ο μουσικός την αρχή της υπόθεσης

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι μέσα σε εκείνο το σύντομο χρονικό διάστημα, και στο πλαίσιο εμπιστοσύνης που είχε διαμορφωθεί μεταξύ τους, η τραγουδίστρια του έστειλε οικειοθελώς, μέσω Instagram, πέντε φωτογραφίες και ένα βίντεο προσωπικού και αισθησιακού περιεχομένου.

Όπως αναφέρει, μετά το τέλος της σχέσης τους εκείνη του ζήτησε να διαγράψει το συγκεκριμένο υλικό. Εκείνος, σύμφωνα πάντα με τη δική του εκδοχή, δεν το διέγραψε τότε, αλλά το αποθήκευσε σε κρυφό φάκελο στο κινητό του τηλέφωνο, με αυξημένα επίπεδα ασφαλείας. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι δεν προχώρησε ποτέ σε διαμοιρασμό, δημοσιοποίηση ή γνωστοποίηση του περιεχομένου αυτού σε τρίτους.

Η πληροφορία που άναψε τη νέα σύγκρουση

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον περασμένο Ιανουάριο η τραγουδίστρια φέρεται να έμαθε ότι το υλικό εξακολουθούσε να βρίσκεται στην κατοχή του πρώην συντρόφου της. Αυτό ήταν, σύμφωνα με το περιβάλλον της υπόθεσης, το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η νέα αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συνάντηση στο σπίτι και οι δύο αντίθετες αφηγήσεις

Το πιο κρίσιμο επεισόδιο της υπόθεσης φαίνεται να είναι όσα συνέβησαν στις 12 Φεβρουαρίου, όταν η τραγουδίστρια πήγε στο σπίτι του μουσικού παραγωγού μαζί με τον νυν σύντροφό της, ζητώντας τη διαγραφή του προσωπικού υλικού.

Από την πλευρά του, ο μουσικός παραγωγός περιγράφει ένα εξαιρετικά βαρύ περιστατικό. Ισχυρίζεται ότι οι δύο τους μπήκαν παράνομα στο σπίτι του, ότι τον αιφνιδίασαν και ότι τον κράτησαν εκεί για περίπου πέντε ώρες, ασκώντας του απειλές και ψυχολογική πίεση. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα φέρεται να αναφέρει, δέχθηκε και σωματική βία από τον νυν σύντροφο της τραγουδίστριας, ενώ του εκτοξεύθηκαν απειλές για τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα.

Στην ίδια γραμμή, ο μουσικός υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην οικία του ερευνήθηκαν χωρίς άδεια οι προσωπικές και επαγγελματικές του συσκευές, όπως:

το κινητό τηλέφωνό του

ο ηλεκτρονικός του υπολογιστής

η ταμπλέτα του

Οι καταγγελίες για διαγραφή αρχείων και αλλαγή κωδικών

Ο μουσικός παραγωγός προχωρά ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι άλλαξαν οι κωδικοί πρόσβασής του στο iCloud και ότι διαγράφηκαν κρίσιμα αρχεία, προσωπικά και επαγγελματικά. Όπως φέρεται να αναφέρει, ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν φωτογραφίες, βίντεο, κώδικας, αντίγραφα ασφαλείας, αλλά και αρχεία που σχετίζονταν με την ανάπτυξη εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τον ίδιο, η απώλεια αυτού του υλικού τού προκάλεσε σοβαρή οικονομική και ηθική βλάβη, καθώς επρόκειτο, όπως υποστηρίζει, για αρχεία υψηλής αξίας που δεν είχαν σχέση με την τραγουδίστρια.

Τι απαντά η τραγουδίστρια

Από την πλευρά της, η γνωστή τραγουδίστρια απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί βίας και απειλών. Σύμφωνα με τη δική της θέση, δεν ασκήθηκε ποτέ πίεση ή επιθετική συμπεριφορά σε βάρος του πρώην συντρόφου της και το μόνο που του ζητήθηκε ήταν να διαγράψει το προσωπικό υλικό που διατηρούσε σε συσκευές του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, λίγες ημέρες αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 9 Μαρτίου, επιχείρησε να δώσει θεσμική λύση στην υπόθεση, καλώντας τον σε εκούσια διαμεσολάβηση. Στόχος, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ήταν να υπάρξει πρακτικό αναγνώρισης ότι δεν διατηρεί κανένα επίμαχο αρχείο σε υλικό φορέα που βρίσκεται στην κατοχή του, ώστε να κλείσει οριστικά η μεταξύ τους διαφορά.

Η δικαστική συνέχεια

Η υπόθεση, πάντως, όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Από τις 12 έως τις 31 Μαρτίου 2026, ο πρώην σύντροφος της τραγουδίστριας κατέθεσε τρεις φορές ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της ίδιας και του νυν συντρόφου της.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις αυτές απορρίφθηκαν, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν κρίθηκαν βάσιμοι. Η σύγκρουση, πάντως, δεν φαίνεται να έχει τελειώσει εδώ, καθώς η τραγουδίστρια φέρεται να εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να κινηθεί και η ίδια νομικά, τόσο με έγκληση όσο και με αγωγή σε βάρος του μουσικού παραγωγού.

Μια υπόθεση με ανοιχτό δικαστικό μέτωπο

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον μουσικό παραγωγό παραμένει ανοιχτή, με τις δύο πλευρές να εμμένουν στις θέσεις τους και να δίνουν εντελώς διαφορετική ανάγνωση για τα ίδια γεγονότα.

Το μόνο βέβαιο, σε αυτή τη φάση, είναι ότι η υπόθεση έχει ήδη περάσει από το επίπεδο της προσωπικής σύγκρουσης στο πεδίο της δικαστικής αντιπαράθεσης και όλα δείχνουν ότι η συνέχεια θα δοθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων.

