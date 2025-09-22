Άγρια επίθεση στην Πάτρα: Στον ανακριτή οι τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου

Συγκλονισμένη η Πάτρα από την επίθεση σε 15χρονο μαθητή, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα και χρειάστηκε να χειρουργηθεί στην Αθήνα. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν.

22 Σεπ. 2025 12:42
Pelop News

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν στην Πάτρα για τον βίαιο ξυλοδαρμό 15χρονου μαθητή, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού».

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν οι τρεις νεαροί, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, επιτέθηκαν στον ανήλικο και τον γρονθοκόπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Ο 15χρονος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και στο ρινικό οστό, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αττικής για επέμβαση.

Πάτρα ξυλοδαρμός 16χρονου: Για κακούργημα οι τρεις ανήλικοι, στην «Π» ο δικηγόρος ενός

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας και πλέον καλούνται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή για την επίθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.
