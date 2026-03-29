Αγρίνιο: Στο μικροσκόπιο τρεις ανήλικοι μετά την επίθεση με θύμα 16χρονο

Οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών ανηλίκων για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 16χρονου στο κέντρο του Αγρινίου, ενώ ο τραυματισμένος ανήλικος αναμενόταν να υποβληθεί σε επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του, σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα.

Αγρίνιο: Στο μικροσκόπιο τρεις ανήλικοι μετά την επίθεση με θύμα 16χρονο
29 Μαρ. 2026 14:01
Pelop News

Στην ταυτοποίηση τριών ανηλίκων, ηλικίας 16 και 17 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για την επίθεση σε βάρος του 16χρονου που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου στο κέντρο του Αγρινίου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσαν ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για την επίθεση, ενώ για έναν από αυτούς περιλαμβάνεται και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν προσωπικές διαφορές με το θύμα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00, στην οδό Σταΐκου, κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας, όπου ο 16χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπέστη χτυπήματα με κλοτσιές και μπουνιές, ενώ ένα από τα άτομα που συμμετείχαν φέρεται να τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι ή σουγιά.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν ότι την Κυριακή 29 Μαρτίου αναμενόταν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του. Οι έρευνες της Αστυνομίας για την πλήρη αποσαφήνιση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ