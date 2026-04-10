Αγρίνιο: Τα έτσουξε, πήρε το τιμόνι και προκάλεσε τροχαίο

Ένας άνδρας συνελήφθη στο Αγρίνιο μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, όταν ο έλεγχος των αστυνομικών έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Η υπόθεση ήρθε να προστεθεί στα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης που καταγράφονται στους δρόμους της περιοχής.

10 Απρ. 2026 13:14
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της χθεσινής ημέρας στο Αγρίνιο αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε μετά το συμβάν, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τους αστυνομικούς, οι οποίοι επιλήφθηκαν του ατυχήματος και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες. Από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι δεν επρόκειτο απλώς για ένα τροχαίο με υλικές ζημιές, αλλά για περίπτωση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψη του άνδρα.

Τροχαίο με υλικές ζημιές στο Αγρίνιο

Το συμβάν σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όπου ο οδηγός ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα που περιορίστηκε σε υλικές ζημιές. Μετά το περιστατικό, στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αγρινίου, προκειμένου να καταγράψουν τις συνθήκες του συμβάντος και να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας που οδηγούσε το όχημα δεν βρισκόταν σε κανονική κατάσταση, αλλά είχε καταναλώσει αλκοόλ. Αυτό ήταν και το στοιχείο που άλλαξε αμέσως τη βαρύτητα της υπόθεσης.

Ο έλεγχος έδειξε μέθη

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου προχώρησαν στον προβλεπόμενο έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε ότι ο οδηγός ήταν μεθυσμένος. Έτσι, πέρα από το τροχαίο ατύχημα, καταγράφηκε και παράβαση που αφορά οδήγηση σε κατάσταση μέθης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ποινικά και διοικητικά.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις στους δρόμους, καθώς μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να οδηγήσει όχι μόνο σε υλικές ζημιές, αλλά και σε πολύ σοβαρότερα περιστατικά.

Σύλληψη από την Τροχαία

Μετά τη διαπίστωση της μέθης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις. Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ το περιστατικό καταγράφεται ως ακόμη ένα συμβάν που αναδεικνύει τους κινδύνους της απρόσεκτης και επικίνδυνης οδήγησης.

Η νέα αυτή υπόθεση στο Αγρίνιο υπενθυμίζει για ακόμη μία φορά ότι η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση είναι ένας συνδυασμός που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνος όχι μόνο για τον ίδιο τον οδηγό, αλλά και για όλους όσοι κινούνται στον δρόμο.

