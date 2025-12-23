Αγρότες: Χριστούγεννα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, την Παρασκευή νέα σύσκεψη
Η απόφαση των αγροτών για την εορταστική περίοδο. Η πρόεδρος του Συλλόγου Ερυμάνθου, Αθηνά Ηλιοπούλου, στην «Π»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
«Το ΔΣ του Συλλόγου μαζί με την συντονιστική επιτροπή σε συζήτηση που είχαμε με την τροχαία της Ολυμπιας οδού δεν παίρνει την ευθύνη να ανοίξει το δρόμο και να είναι τα τρακτέρ εκει.
Γι αυτό αποφασίσαμε για λόγους ασφαλείας να παραμείνει κλειστός. Ζητάμε συγνώμη από τους συμπολίτες μας και ελπίζουμε να μας κατανοήσουν και να καταλάβουν ότι το δικό μας όφελος είναι και δικό τους. Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά Καλά Χριστούγεννα».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News