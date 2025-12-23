Αγρότες: Χριστούγεννα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, την Παρασκευή νέα σύσκεψη

23 Δεκ. 2025 9:32
Αυτό που λίγο-πολύ φοβούνταν οι πολίτες της Πάτρας φαίνεται πως γίνεται πράξη, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα καθόλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Η συντονιστική επιτροπή συνεδρίασε χθες και, αφού εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα, αποφασίστηκε το μπλόκο στον κόμβο της Εγλυκάδας να συνεχιστεί και κατά την εορταστική περίοδο.

Μετά τα Χριστούγεννα -πιθανότατα την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου- θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη, κατά την οποία θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η αρχική πρόθεση των αγροτών της Αχαΐας ήταν να ανοίξουν για 2-3 ημέρες δύο λωρίδες κυκλοφορίας στη μεγάλη Περιμετρική, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων. Ωστόσο, η απόφαση αυτή φαίνεται να προσκρούει στις οδηγίες της Αστυνομίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα «απελευθερωθεί» ο δρόμος από τα τρακτέρ, καθώς η Τροχαία εγείρει ζήτημα ασφαλείας.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ      

Η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με την πρόεδρο του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου και μέλος της συντονιστικής επιτροπής, Αθηνά Ηλιοπούλου, η οποία δήλωσε: «Αρχικά υπήρχε η σκέψη να αφήσουμε μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ωστόσο αποφασίσαμε τελικά να μην ανοίξει καθόλου ο δρόμος, για λόγους ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα, καθώς τα τρακτέρ θα παραμείνουν στην Περιμετρική. Ζητούμε συγγνώμη από τους εκδρομείς και τους πολίτες για την ταλαιπωρία, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

«Το ΔΣ του Συλλόγου μαζί με την συντονιστική επιτροπή σε συζήτηση που είχαμε με την τροχαία της Ολυμπιας οδού δεν παίρνει την ευθύνη να ανοίξει το δρόμο και να είναι τα τρακτέρ εκει.

Γι αυτό αποφασίσαμε για λόγους ασφαλείας να παραμείνει κλειστός. Ζητάμε συγνώμη από τους συμπολίτες μας και ελπίζουμε να μας κατανοήσουν και να καταλάβουν ότι το δικό μας όφελος είναι και δικό τους. Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά Καλά Χριστούγεννα».

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

Στην Αιγιαλεία θα εφαρμοστεί ό,τι είχε ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή η αναστολή των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά το τριήμερο των Χριστουγέννων.

Χθες το απόγευμα, τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας συγκεντρώθηκαν και προχώρησαν σε ολιγόωρο αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ωστόσο από σήμερα οι κινητοποιήσεις σταματούν.

Οι αγρότες θα αφήσουν ανοιχτή την κυκλοφορία και στις δύο εθνικές οδούς και την Παρασκευή θα επανεξετάσουν τη στάση τους.

Στα Καλάβρυτα σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται νέα συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις, με βασικό στόχο τη συνέχιση της πίεσης προς την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να δημιουργούν προβλήματα στους επισκέπτες και στην κυκλοφορία.

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΤΕΜΠΗ-ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ

Σε πανελλήνιο επίπεδο οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, οι αγρότες έκλεισαν χθες για τρεις ώρες για τα φορτηγά τις σήραγγες των Τεμπών. Η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα από την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Θεσσαλονίκης μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών.

Στη Θεσσαλία, σήμερα, αναμένεται να προχωρήσουν στη διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Στα μπλόκα παρέμειναν και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65, όπως και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65.

Για σήμερα, οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνει από μία λωρίδα ανοιχτή ανά κατεύθυνση. Πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρουν ότι η εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων στα μπλόκα των αγροτών είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, οι πηγές τονίζουν πως: Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος.

Ποινική δίωξη σε Ανεστίδη και 2 αγρότες

Δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος περιλαμβάνονται σε δίωξη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που άσκησε ο εισαγγελέας Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τριών αγροτών, μεταξύ των οποίων και o Κώστας Ανεστίδης.

Οι κατηγορίες που απήγγειλε ο εισαγγελέας αφορούν απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Από τους εκτεταμένους ελέγχους σε ΑΦΜ προέκυψε η εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις και των άλλων δύο αγροτών, που πλέον είναι κατηγορούμενοι, στους οποίους καταλογίζονται ποσά 130 και 170.000 ευρώ αντίστοιχα. Πρόκειται για αγρότες από την Κρήτη.

