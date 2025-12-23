Αγρότες: Χριστούγεννα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, την Παρασκευή νέα σύσκεψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

«Το ΔΣ του Συλλόγου μαζί με την συντονιστική επιτροπή σε συζήτηση που είχαμε με την τροχαία της Ολυμπιας οδού δεν παίρνει την ευθύνη να ανοίξει το δρόμο και να είναι τα τρακτέρ εκει.

Γι αυτό αποφασίσαμε για λόγους ασφαλείας να παραμείνει κλειστός. Ζητάμε συγνώμη από τους συμπολίτες μας και ελπίζουμε να μας κατανοήσουν και να καταλάβουν ότι το δικό μας όφελος είναι και δικό τους. Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά Καλά Χριστούγεννα».