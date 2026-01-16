Αγρότες: «Κλείδωσε» το ραντεβού με Μητσοτάκη, οριστικοποιούν τους εκπροσώπους

Οι αγρότες από τα πανελλαδικά μπλόκα οριστικοποιούν την αντιπροσωπεία τους ενόψει της κρίσιμης συνάντησης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει «κλειδώσει» για τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 13:00, στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αντιπροσωπεία θα απαρτίζεται από 25 κύριους εκπροσώπους και 6 παρατηρητές, που θα καλύπτουν όλα τα μπλόκα της χώρας και όλους τους κλάδους του πρωτογενούς τομέα (φυτική παραγωγή, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία).

Οι αγρότες προετοιμάζονται εντατικά μέσω συνελεύσεων στα μπλόκα, με στόχο να θέσουν διεξοδικά τα αιτήματά τους και να απαιτήσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

«Δεν θα κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω όσον αφορά την επιβίωσή μας και την αξιοπρέπειά μας», δήλωσε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, στην ΕΡΤ, τονίζοντας την αποφασιστικότητα για συνέχιση της παραγωγής και τροφοδοσίας της χώρας με φθηνά ελληνικά προϊόντα.

Η κυβέρνηση επιμένει στη συμμετοχή μόνο εκπροσώπων χωρίς παραβατική συμπεριφορά ή ελέγχους για παρατυπίες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κώστας Ανεστίδης, αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων, αποκλείεται από τη συνάντηση, καθώς βρίσκεται υπό έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές. Οι υβριστικές και χυδαίες δηλώσεις του κατά του Πρωθυπουργού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τους αγρότες να τις χαρακτηρίζουν «τουλάχιστον ατυχείς» και να διαχωρίζουν τη θέση τους, τονίζοντας ότι δεν απηχούν το οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τις χαρακτήρισε «απαράδεκτες» και «εκτός ορίων χυδαιότητας».

Στα μπλόκα παρατηρούνται εξελίξεις: Στα Μάλγαρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά με τα τρακτέρ παρατεταγμένα χωρίς εμπόδιο. Στη Νίκαια έχουν επιλεγεί εκπρόσωποι για τη Θεσσαλία (συμπεριλαμβανομένων Ε65 Καρδίτσας και Τρικάλων), ενώ συνολικά δέκα άτομα από τη Θεσσαλία θα συμμετάσχουν. Οι αγρότες της Νίκαιας κατέθεσαν έγγραφη αναφορά στον εισαγγελέα ζητώντας βιντεοληπτικό υλικό για βανδαλισμούς τρακτέρ συναδέλφων τους μετά από προηγούμενη συνάντηση στο Μαξίμου, θεωρώντας το «χτύπημα» στο κίνημα.

Στη Θουρία Μεσσηνίας, οι αγρότες προετοιμάζονται με καλή διάθεση αλλά χωρίς υπεραισιοδοξία, εστιάζοντας σε ζητήματα της περιοχής μετά από δύσκολη χρονιά. Μετά από συνάντηση με την Αστυνομία, αποφασίστηκε μετακίνηση τρακτέρ για επαναλειτουργία τμήματος δρόμου μετά από 31 ημέρες. Στον Προμαχώνα, το τελωνείο παραμένει ανοιχτό και στις δύο κατευθύνσεις μέχρι τη Δευτέρα, με εκπροσώπους από Σέρρες (έναν αγρότη και έναν κτηνοτρόφο). Την Τρίτη θα ακολουθήσει γενική συνέλευση για αποφάσεις σχετικά με αποχώρηση ή κλιμάκωση.

