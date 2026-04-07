Αίγιο: Έρευνα σε σπίτι έβγαλε κροτίδες και σπαθί 89 εκατοστών – Συνελήφθη άνδρας
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Αίγιο, μετά από έρευνα που έγινε στην κατοικία του. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κροτίδες, αλλά και ένα σπαθί μήκους 89 εκατοστών.
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του.
Κατά τον έλεγχο που έγινε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κροτίδες, καθώς και ένα σπαθί συνολικού μήκους 89 εκατοστών.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην παράλληλη έδρα Αιγίου.
