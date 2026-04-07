Αίγιο: Οδηγούσε κλεμμένο μοτοποδήλατο με «πειραγμένες» πινακίδες – Συνελήφθη σε έλεγχο

Συνελήφθη χθες το βράδυ στο Αίγιο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που του έγινε ενώ κινούνταν με μοτοποδήλατο.

Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων, προέκυψε ότι το δίκυκλο που οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι στο μοτοποδήλατο είχαν τοποθετηθεί πινακίδες κυκλοφορίας που ανήκαν σε άλλο όχημα, επίσης μοτοποδήλατο, το οποίο ήταν ιδιοκτησίας του συλληφθέντα.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

