Αίγιο: Όπλα και φυσίγγια εντοπίστηκαν σε σπίτι – Συνελήφθη άνδρας μετά από αστυνομική έρευνα

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα σπαθί τύπου ματσέτας, ένα μαχαίρι, ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου καραμπίνα, καθώς και μία δερμάτινη θήκη φυσιγγίων, μέσα στην οποία βρέθηκαν 25 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

