Αίγιο: Όπλα και φυσίγγια εντοπίστηκαν σε σπίτι – Συνελήφθη άνδρας μετά από αστυνομική έρευνα
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Αίγιο, έπειτα από έρευνα που έγινε στην κατοικία του. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ματσέτα, μαχαίρι, κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια.
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του.
Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα σπαθί τύπου ματσέτας, ένα μαχαίρι, ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου καραμπίνα, καθώς και μία δερμάτινη θήκη φυσιγγίων, μέσα στην οποία βρέθηκαν 25 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγίου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News