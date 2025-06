Air India: Έκτακτη προσγείωση για βόμβα – Νέα στοιχεία για τη συντριβή με 265 νεκρούς

Αναφορά για απειλή βόμβας σε αεροσκάφος της Air India, με αποτέλεσμα αναγκαστική προσγείωση—καμία σύνδεση με τη τραγωδία στην Ινδία.

Πτήση της αεροπορικής εταιρίας Air India προερχόμενη από το νησί Πουκέτ της Ταϊλάνδης και με προορισμό το Δελχί «ζήτησε να κάνει έκτακτη προσγείωση αφού έλαβε απειλή για βόμβα», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο του Πουκέτ.

Αεροπορική τραγωδία στην Ινδία: 241 νεκροί, ένας επιζών, πού εστιάζουν τις έρευνες οι Αρχές ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

«Η πτήση AI 379 προσγειώθηκε και το αεροπλάνο προχωρά κανονικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης», δήλωσε αξιωματούχος.

Νέο βίντεο από την απογείωση και τη συντριβή

Βίντεο από την πλευρά του αεροδρομίου δείχνει το Boeing 787 της Air India λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, όταν βρισκόταν περίπου στα 190–825 πόδια (~60–250 μ.) ύψος. Ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να κατευθύνεται προς το έδαφος, λίγο πριν χάσει σήμα στις 10:08 (τοπική ώρα)

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7

