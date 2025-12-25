Αλεξάνδρα Νίκα: «Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο άνθρωπός μου» – Η μητρότητα, η οικογένεια και η νέα της αρχή

Μια από τις πιο προσωπικές της συνεντεύξεις παραχώρησε η Αλεξάνδρα Νίκα, μιλώντας στο περιοδικό Gala με αφορμή την κυκλοφορία της πρώτης της συλλογής πιτζαμών, αλλά και για τη νέα της καθημερινότητα ως σύζυγος και μητέρα, στο πλευρό του Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η Αλεξάνδρα Νίκα περιγράφει τη μητρότητα ως μια εμπειρία που τη μεταμόρφωσε σε όλα τα επίπεδα. «Η μητρότητα είναι κάτι μοναδικό. Νιώθω ευλογημένη που έχω τον γιο μου στην αγκαλιά μου. Παρά τις δυσκολίες και το ξενύχτι, το βλέμμα του, τα πρώτα του λογάκια, η αγκαλιά του με κάνουν να τα ξεχνάω όλα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Είμαι μαμά–κουκουβάγια»

Με τρυφερότητα και χιούμορ, μιλά για τη σχέση της με τον γιο της, παραδεχόμενη πως είναι απόλυτα αφοσιωμένη σε εκείνον. «Είμαι σίγουρα μια μαμά–κουκουβάγια. Ό,τι κι αν κάνει το παιδί μου το βρίσκω τέλειο. Τρελαίνομαι να τον βλέπω να περπατάει, να λέει “γκολ”, να μιλάει όπως τα Minions, να γελάει με το παραμικρό», λέει, περιγράφοντας στιγμές της καθημερινότητάς τους στο σπίτι.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις μικρές, ήσυχες στιγμές της οικογενειακής ζωής: «Να κρατάει την κουβερτούλα του, να γέρνει το κεφαλάκι του για να κοιμηθεί πάνω μου, να ξαπλώνει μαζί μας στο κρεβάτι και να χορεύει στα τραγούδια του Κωνσταντίνου».

Συνειδητή επιλογή η μητρότητα

Η ίδια εξηγεί πως η απόφαση να γίνει μητέρα σε νεαρή ηλικία ήταν απολύτως συνειδητή. «Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπός μου και ότι θέλαμε να χτίσουμε μαζί την οικογένεια που είχαμε ονειρευτεί. Η μητρότητα σε αλλάζει βαθιά. Παύεις να είσαι εγωκεντρικός, αποκτάς περισσότερη υπομονή και μια καρδιά γεμάτη αγάπη», σημειώνει.

Όπως λέει, μέσα από το παιδί της ξαναμαθαίνει τον κόσμο από την αρχή: «Μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, βλέπεις τη ζωή μέσα από τα μάτια του».

Μια ήρεμη καθημερινότητα μακριά από τα φώτα

Η Αλεξάνδρα Νίκα τονίζει ότι εκείνη και ο σύζυγός της δίνουν προτεραιότητα στα απλά πράγματα. «Περνάμε τον χρόνο μας με παιχνίδι και απλές στιγμές στο σπίτι. Αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι το παιδί μας να μεγαλώνει μέσα σε αγάπη, φροντίδα και ηρεμία».

Κλείνοντας, μιλά με λόγια εκτίμησης για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την αγάπη που του δείχνει ο κόσμος. «Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη για την αγάπη που λαμβάνει. Είναι κάτι που ο ίδιος ανταποδίδει μέσα από το έργο του. Όσοι τον γνωρίζουν πραγματικά, ξέρουν πόσο απλός άνθρωπος είναι».

