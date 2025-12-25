Αλεξάνδρα Νίκα: «Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο άνθρωπός μου» – Η μητρότητα, η οικογένεια και η νέα της αρχή

Σε μια σπάνια εξομολόγηση, η Αλεξάνδρα Νίκα μιλά για τη ζωή της μακριά από τα φώτα, την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη βαθιά αλλαγή που έφερε στη ζωή της η μητρότητα.

Αλεξάνδρα Νίκα: «Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο άνθρωπός μου» – Η μητρότητα, η οικογένεια και η νέα της αρχή
25 Δεκ. 2025 23:40
Pelop News

Μια από τις πιο προσωπικές της συνεντεύξεις παραχώρησε η Αλεξάνδρα Νίκα, μιλώντας στο περιοδικό Gala με αφορμή την κυκλοφορία της πρώτης της συλλογής πιτζαμών, αλλά και για τη νέα της καθημερινότητα ως σύζυγος και μητέρα, στο πλευρό του Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η Αλεξάνδρα Νίκα περιγράφει τη μητρότητα ως μια εμπειρία που τη μεταμόρφωσε σε όλα τα επίπεδα. «Η μητρότητα είναι κάτι μοναδικό. Νιώθω ευλογημένη που έχω τον γιο μου στην αγκαλιά μου. Παρά τις δυσκολίες και το ξενύχτι, το βλέμμα του, τα πρώτα του λογάκια, η αγκαλιά του με κάνουν να τα ξεχνάω όλα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Είμαι μαμά–κουκουβάγια»

Με τρυφερότητα και χιούμορ, μιλά για τη σχέση της με τον γιο της, παραδεχόμενη πως είναι απόλυτα αφοσιωμένη σε εκείνον. «Είμαι σίγουρα μια μαμά–κουκουβάγια. Ό,τι κι αν κάνει το παιδί μου το βρίσκω τέλειο. Τρελαίνομαι να τον βλέπω να περπατάει, να λέει “γκολ”, να μιλάει όπως τα Minions, να γελάει με το παραμικρό», λέει, περιγράφοντας στιγμές της καθημερινότητάς τους στο σπίτι.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις μικρές, ήσυχες στιγμές της οικογενειακής ζωής: «Να κρατάει την κουβερτούλα του, να γέρνει το κεφαλάκι του για να κοιμηθεί πάνω μου, να ξαπλώνει μαζί μας στο κρεβάτι και να χορεύει στα τραγούδια του Κωνσταντίνου».

Συνειδητή επιλογή η μητρότητα

Η ίδια εξηγεί πως η απόφαση να γίνει μητέρα σε νεαρή ηλικία ήταν απολύτως συνειδητή. «Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος είναι ο άνθρωπός μου και ότι θέλαμε να χτίσουμε μαζί την οικογένεια που είχαμε ονειρευτεί. Η μητρότητα σε αλλάζει βαθιά. Παύεις να είσαι εγωκεντρικός, αποκτάς περισσότερη υπομονή και μια καρδιά γεμάτη αγάπη», σημειώνει.

Όπως λέει, μέσα από το παιδί της ξαναμαθαίνει τον κόσμο από την αρχή: «Μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, βλέπεις τη ζωή μέσα από τα μάτια του».

Μια ήρεμη καθημερινότητα μακριά από τα φώτα

Η Αλεξάνδρα Νίκα τονίζει ότι εκείνη και ο σύζυγός της δίνουν προτεραιότητα στα απλά πράγματα. «Περνάμε τον χρόνο μας με παιχνίδι και απλές στιγμές στο σπίτι. Αυτό που μας νοιάζει περισσότερο είναι το παιδί μας να μεγαλώνει μέσα σε αγάπη, φροντίδα και ηρεμία».

Κλείνοντας, μιλά με λόγια εκτίμησης για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την αγάπη που του δείχνει ο κόσμος. «Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη για την αγάπη που λαμβάνει. Είναι κάτι που ο ίδιος ανταποδίδει μέσα από το έργο του. Όσοι τον γνωρίζουν πραγματικά, ξέρουν πόσο απλός άνθρωπος είναι».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Μογκαντίσου: Ιστορική επιστροφή στην κάλπη έπειτα από 60 χρόνια – Τοπικές εκλογές χωρίς επεισόδια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας
23:41 Θανατηφόρο τροχαίο στον Λάππα: Ένας νεκρός, δύο βαριά τραυματίες και επεισόδια στο σημείο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
23:40 Αλεξάνδρα Νίκα: «Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο άνθρωπός μου» – Η μητρότητα, η οικογένεια και η νέα της αρχή
23:20 Γιώργος Νταλάρας: «Χωρίς την Άννα θα ήμουν σχεδόν ένα τίποτα» – Η ζωή, τα ρίσκα και η πατρότητα που τον άλλαξε
23:00 Σουηδία: Αστυνομικοί σκότωσαν ένοπλο άνδρα σε επέμβαση – Νεκρή γυναίκα μέσα σε σπίτι στο Μπόντεν
22:40 White Christmas: Το τραγούδι που έγινε παγκόσμιος μύθος και γεννήθηκε από μια προσωπική απώλεια
22:20 Θλίψη στη Βραζιλία: Έφυγε στα 18 της η πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής Ιζαμπέλ Μαρσινάκ
22:00 Λιχτενστάιν: Τέσσερις νεκροί από την ίδια οικογένεια σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία
21:48 Χριστουγεννιάτικη ευχή από τον Τζο Μπάιντεν: Το στιγμιότυπο που «μπέρδεψε» τους χρήστες στα social media
21:38 Άγκυρα: «Δεν κλιμακώνουμε εμείς» – Υποβαθμίζει την τριμερή Ιερουσαλήμ και φορτώνει τις παραβιάσεις στο… ελληνικό αφήγημα
21:36 Αλέξανδρος Τσουβέλας: Αποσύρθηκε ανάρτησή του για τον Χριστό ως «μεγαλύτερο influencer» – Αντιδράσεις και αναφορές στα social media
21:27 Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών–Πύργου: Πέντε τραυματίες στη διασταύρωση Λάππα
21:24 Απάτη-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν λίρες και κοσμήματα αξίας σχεδόν 500.000 ευρώ
21:12 Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ
21:00 Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πολιτικό όπλο: Πώς η ευρωπαϊκή Ακροδεξιά τα μετατρέπει σε πεδίο «πολιτισμικού πολέμου»
20:48 Ρία Ελληνίδου: «Δεν θέλω να συζητιέται η προσωπική μου ζωή περισσότερο από τη δουλειά μου» ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Ο καιρός αύριο Παρασκευή: Βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες πριν τη σταδιακή βελτίωση – Πτώση θερμοκρασίας στα βόρεια
20:35 Σε νέα φάση οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία: Επαφές Ζελένσκι με απεσταλμένους των ΗΠΑ και «παγωμένο μέτωπο» στο τραπέζι
20:24 Χριστούγεννα που άλλαξαν ζωές: Το χτύπημα στην πόρτα και η πράξη αγάπης που κράτησε 45 χρόνια
20:22 Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι αναφέρει η μήνυση, τι απαντά η πλευρά του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ