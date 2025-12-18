Αλυσοδεμένος ο Νικ Ράινερ στο δικαστήριο, αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Νικ Ράινερ που κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, στο Λος Αντζελες, εμφανίστηκε με μπλε γιλέκο αυτοκτονίας και αλυσοδεμένος.

Αλυσοδεμένος ο Νικ Ράινερ στο δικαστήριο, αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
18 Δεκ. 2025 8:39
Pelop News

Για πρώτη φορά στο δικαστήριο του Λος Άντζελες εμφανίστηκε ο Νικ Ράινερ, την Τετάρτη 17/12/2025, φορώντας μπλε γιλέκο αυτοκτονίας, αλυσοδεμένος και με ένα κενό βλέμμα, μετά την απαγγελία κατηγοριών ότι σκότωσε τους γονείς του μέσα στη βίλα τους στο Μπρέντγουντ.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο 32χρονος στεκόταν πίσω από γυάλινο διαχωριστικό, κοιτώντας ευθεία μπροστά, χωρίς να δείχνει κανένα συναίσθημα στη σύντομη, πεντάλεπτη διαδικασία.

Δεν κατέθεσε δήλωση ενοχής ή μη ενοχής και περιορίστηκε να πει «Ναι, αξιότιμε δικαστά» όταν ρωτήθηκε αν παραιτείται από το δικαίωμα ταχείας απαγγελίας κατηγοριών.

Αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού για τους βίαιους θανάτους του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, 70 ετών. Ο δικηγόρος του, Άλαν Τζάκσον, και οι εισαγγελείς συμφώνησαν να μετατεθεί η απαγγελία κατηγοριών για τις 7 Ιανουαρίου.

Η δικαστής Τερέζα ΜακΓκόνιγκλ απαγόρευσε τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο στην αίθουσα, μετά από αίτημα της υπεράσπισης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Άλαν Τζάκσον, γνωστός για την ανάληψη υποθέσεων υψηλού προφίλ, κάλεσε το κοινό να επιτρέψει στη δικαιοσύνη να ακολουθήσει την πορεία της και να μη βιαστεί να κρίνει. «Πάνω απ’ όλα, πρόκειται για μια καταστροφική τραγωδία που έπληξε την οικογένεια Ράινερ», δήλωσε έξω από το δικαστήριο. «Οι καρδιές μας είναι με ολόκληρη την οικογένεια. Υπάρχουν πολύ σύνθετα και σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με αυτή την υπόθεση».

Ο Νικ Ράινερ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή, εφόσον καταδικαστεί, καθώς οι εισαγγελείς του απέδωσαν «ειδική επιβαρυντική περίσταση», που αφορά την κατηγορία ότι σκότωσε περισσότερα από ένα άτομα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να έκοψε τον λαιμό και των δύο γονιών του τα ξημερώματα της Κυριακής 14/12/2025 και συνελήφθη ώρες αργότερα, περίπου 24 χιλιόμετρα μακριά. Βίντεο δείχνει τον άνδρα να σηκώνει τα χέρια του καθώς αστυνομικοί του αστυνομικού Τμήματος Λος Άντζελες τον περικυκλώνουν κοντά στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Ο Νικ Ράινερ είχε μακρά ιστορία εθισμού στα ναρκωτικά, μπαίνοντας και βγαίνοντας από κέντρα απεξάρτησης τουλάχιστον 17 φορές. Πηγές αναφέρουν ότι παρουσίαζε ασταθή συμπεριφορά σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ότι στο παρελθόν είχε εμπλακεί ακόμη και σε καβγά με τον κωμικό Μπιλ Χέιντερ. Είχε επίσης ταραχώδη σχέση με τον πατέρα του επί χρόνια, ενώ φέρεται να είχε έντονο καβγά με τους γονείς του σε χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν το περασμένο Σάββατο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:35 Και η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Νέων Γυναικών
10:34 Πυρκαγιά σε κατάστημα στο Αγρίνιο, στο νοσοκομείο εγκαυματίας ΦΩΤΟ
10:30 «Παίρνει» πάνω του τον Οδοντωτό ο Κυρανάκης: Τι υποσχέθηκε στους Φαρμάκη, Ζαΐμη, Παπαδόπουλο και Ανδριόπουλο
10:26 Τα «έξυπνα» σνακ που οδηγούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
10:20 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Κραϊόβα
10:15 ΑΠΣ Πάτραι: «Το σωματείο μας δεν αποδέχεται, δεν δικαιολογεί και δεν συγκαλύπτει καμία μορφή βίας»
10:15 Κινητοποιήσεις αγροτών: Ωράρια αποκλεισμών και συνελεύσεις για τα επόμενα βήματα, πού υπάρχουν μπλόκα
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:05 Άνοδος στις τιμές πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών εντάσεων
10:04 Αγρίνιο: Τα όσα είπε ο 9χρονος για το «χορήγηση» φαρμάκου σε συμμαθητή, η απάντηση της διευθύντριας
9:59 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν
9:53 Πυκνά φρύδια: Πως θα τα αποκτήσετε…στο σπίτι
9:50 Το ελληνικό νησί που χαρακτηρίζεται «λαμπρό παράδειγμα αλλαγής» από διεθνή ΜΜΕ
9:47 Εδεσσα: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από «φλεγόμενο» σπίτι
9:40 Παράσυρση νεαρής Αστυνομικού από ΙΧ στην Πάτρα
9:37 Χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ στις Βρυξέλλες
9:29 Νέα ωκεανογραφική αποστολή στη Σαντορίνη: Εστίαση στο σεισμικό σμήνος του 2025
9:24 Αγρότης μόνος.. σε μπλόκο στην Αμοργό ΦΩΤΟ
9:21 Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Εκπνέει η προθεσμία, κλιμακωτά πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές
9:17 Εκτροπή οχήματος Κορίνθου – Πατρών, νεκρός ο οδηγός ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ