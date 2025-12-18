Αλυσοδεμένος ο Νικ Ράινερ στο δικαστήριο, αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Για πρώτη φορά στο δικαστήριο του Λος Άντζελες εμφανίστηκε ο Νικ Ράινερ, την Τετάρτη 17/12/2025, φορώντας μπλε γιλέκο αυτοκτονίας, αλυσοδεμένος και με ένα κενό βλέμμα, μετά την απαγγελία κατηγοριών ότι σκότωσε τους γονείς του μέσα στη βίλα τους στο Μπρέντγουντ.

🚨NEW: Nick Reiner, who has been charged with two counts of first-degree murder in the stabbing deaths of his parents, Rob and Michele Reiner, made his first court appearance wearing a suicide-prevention vest. His hands and feet were also shackled. Reiner’s arraignment is set for… pic.twitter.com/z56hvlVWhN — Fox News (@FoxNews) December 17, 2025

Όπως αναφέρει η New York Post, ο 32χρονος στεκόταν πίσω από γυάλινο διαχωριστικό, κοιτώντας ευθεία μπροστά, χωρίς να δείχνει κανένα συναίσθημα στη σύντομη, πεντάλεπτη διαδικασία.

Δεν κατέθεσε δήλωση ενοχής ή μη ενοχής και περιορίστηκε να πει «Ναι, αξιότιμε δικαστά» όταν ρωτήθηκε αν παραιτείται από το δικαίωμα ταχείας απαγγελίας κατηγοριών.

Αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού για τους βίαιους θανάτους του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, 70 ετών. Ο δικηγόρος του, Άλαν Τζάκσον, και οι εισαγγελείς συμφώνησαν να μετατεθεί η απαγγελία κατηγοριών για τις 7 Ιανουαρίου.

Η δικαστής Τερέζα ΜακΓκόνιγκλ απαγόρευσε τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο στην αίθουσα, μετά από αίτημα της υπεράσπισης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Άλαν Τζάκσον, γνωστός για την ανάληψη υποθέσεων υψηλού προφίλ, κάλεσε το κοινό να επιτρέψει στη δικαιοσύνη να ακολουθήσει την πορεία της και να μη βιαστεί να κρίνει. «Πάνω απ’ όλα, πρόκειται για μια καταστροφική τραγωδία που έπληξε την οικογένεια Ράινερ», δήλωσε έξω από το δικαστήριο. «Οι καρδιές μας είναι με ολόκληρη την οικογένεια. Υπάρχουν πολύ σύνθετα και σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με αυτή την υπόθεση».

Ο Νικ Ράινερ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή, εφόσον καταδικαστεί, καθώς οι εισαγγελείς του απέδωσαν «ειδική επιβαρυντική περίσταση», που αφορά την κατηγορία ότι σκότωσε περισσότερα από ένα άτομα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να έκοψε τον λαιμό και των δύο γονιών του τα ξημερώματα της Κυριακής 14/12/2025 και συνελήφθη ώρες αργότερα, περίπου 24 χιλιόμετρα μακριά. Βίντεο δείχνει τον άνδρα να σηκώνει τα χέρια του καθώς αστυνομικοί του αστυνομικού Τμήματος Λος Άντζελες τον περικυκλώνουν κοντά στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Ο Νικ Ράινερ είχε μακρά ιστορία εθισμού στα ναρκωτικά, μπαίνοντας και βγαίνοντας από κέντρα απεξάρτησης τουλάχιστον 17 φορές. Πηγές αναφέρουν ότι παρουσίαζε ασταθή συμπεριφορά σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ότι στο παρελθόν είχε εμπλακεί ακόμη και σε καβγά με τον κωμικό Μπιλ Χέιντερ. Είχε επίσης ταραχώδη σχέση με τον πατέρα του επί χρόνια, ενώ φέρεται να είχε έντονο καβγά με τους γονείς του σε χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν το περασμένο Σάββατο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



