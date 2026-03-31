Αναδρομικά αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι και οι κληρονόμοι θανόντων, τι πρέπει να κάνουν

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διασφαλίζει την απόδοση οφειλόμενων ποσών σε περιπτώσεις όπου ο αιτών απεβίωσε πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας στον ΟΠΕΚΑ.

Αναδρομικά αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι και οι κληρονόμοι θανόντων, τι πρέπει να κάνουν
31 Μαρ. 2026 19:06
Μια σημαντική εκκρεμότητα ετών αναφορικά με τη χορήγηση προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων επιλύεται με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η ρύθμιση εστιάζει στην αποκατάσταση των κληρονόμων ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι μέχρι πρότινος έχαναν το δικαίωμα στα αναδρομικά ποσά, εάν ο δικαιούχος απεβίωνε στο μεσοδιάστημα μεταξύ της αίτησης πιστοποίησης και της τελικής αίτησης στον ΟΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η αδικία αυτή αίρεται, καθώς η αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας θα λογίζεται πλέον αυτόματα και ως αίτηση χορήγησης της αντίστοιχης παροχής. Η μεταβολή αυτή αφορά αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 και έπειτα, ενώ ως επίσημη ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος ορίζεται η ημέρα κατάθεσης του αιτήματος στην Εθνική Πύλη.

Οι όροι για την καταβολή στους κληρονόμους

Για την είσπραξη των αναδρομικών ποσών, οι νόμιμοι κληρονόμοι οφείλουν να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες που ορίζει ο νόμος 4961/2022. Η ρύθμιση διασφαλίζει ότι οι οικονομικές παροχές που αντιστοιχούσαν στον θανόντα για το διάστημα που βρισκόταν εν ζωή, θα αποδίδονται στους διαδόχους του, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την πιστοποιημένη αναπηρία.

Το συνολικό κόστος για την κάλυψη αυτών των περιπτώσεων υπολογίζεται σε 1.000.000 ευρώ. Από την πλευρά του Υπουργείου υπογραμμίζεται ότι η πρωτοβουλία διέπεται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης, με στόχο να μην στερούνται οι οικογένειες των δικαιούχων πόρους λόγω γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών ή χρονικών καθυστερήσεων στη διοικητική διαδικασία.

