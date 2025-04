Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της United Airlines στην Αθήνα λόγω θανάτου

Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προχώρησε την Παρασκευή 11 Απριλίου 2025, αεροσκάφος της United Airlines, εξαιτίας επείγοντος ιατρικού περιστατικού εν πτήσει.

Το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ντουμπάι, βρισκόταν νότια της Κρήτης όταν επιβάτης παρουσίασε σοβαρή αδιαθεσία. Το πλήρωμα ενημέρωσε άμεσα τις αρχές για την ανάγκη έκτακτης προσγείωσης, με στόχο την άμεση ιατρική φροντίδα του ασθενούς.

#UA164 from New York to Dubai is squawking 7700 and diverting to Athens. Reason not known. https://t.co/P5rRzxqq5Z pic.twitter.com/gqnp8l2oDH

— Flightradar24 (@flightradar24) April 11, 2025