Ανδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία σε σύριγγα βουλευτή στη Μινεσότα ΒΙΝΤΕΟ

Στη βουλευτή των Δημοκρατικών των ΗΠΑ, Ιλχάν Όμαρ, στη Μινεάπολη επιτέθηκε άνδρας την Τρίτη 27/01/2026, ψεκάζοντας προς το μέρος της άγνωστη ουσία με σύριγγα, προτού ακινητοποιηθεί από την ομάδα ασφαλείας και συλληφθεί από την αστυνομία.

Rep. Ilhan Omar (D-MN) assaulted during town hall meeting: “Here’s the reality that people like this ugly man don’t understand; we are Minnesota strong and we will stay resilient in the face of whatever they might throw at us.” pic.twitter.com/Ud5l3yP4lQ — CSPAN (@cspan) January 28, 2026

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο άνδρας, φορώντας μαύρο μπουφάν, πλησίασε τη βουλευτή ενώ εκείνη μιλούσε για την κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και για την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, θέματα που ήδη έχουν προκαλέσει πολιτική ένταση στην περιοχή.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η ουσία είχε δυσάρεστη, όξινη μυρωδιά, αν και δεν έχει εξακριβωθεί τι ήταν ακριβώς. Ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση τρίτου βαθμού.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ιλχάν Όμαρ δεν υπέστη σοβαρά τραύματα και αποφάσισε να συνεχίσει την εκδήλωση παρά το περιστατικό. Δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι, παρά τις εκκλήσεις να αποχωρήσει και να εξεταστεί, εκείνη παρέμεινε στο βήμα και ολοκλήρωσε τις τοποθετήσεις της.

