Ανδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία σε σύριγγα βουλευτή στη Μινεσότα ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με μάρτυρες  της επίθεσης στη Βουλευτή ανέφεραν πως η ουσία είχε όξινη μυρωδιά.

28 Ιαν. 2026 8:49
Pelop News

Στη βουλευτή των Δημοκρατικών των ΗΠΑ, Ιλχάν Όμαρ, στη Μινεάπολη επιτέθηκε άνδρας την Τρίτη 27/01/2026, ψεκάζοντας προς το μέρος της άγνωστη ουσία με σύριγγα, προτού ακινητοποιηθεί από την ομάδα ασφαλείας και συλληφθεί από την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο άνδρας, φορώντας μαύρο μπουφάν, πλησίασε τη βουλευτή ενώ εκείνη μιλούσε για την κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και για την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, θέματα που ήδη έχουν προκαλέσει πολιτική ένταση στην περιοχή.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η ουσία είχε δυσάρεστη, όξινη μυρωδιά, αν και δεν έχει εξακριβωθεί τι ήταν ακριβώς. Ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση τρίτου βαθμού.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ιλχάν Όμαρ δεν υπέστη σοβαρά τραύματα και αποφάσισε να συνεχίσει την εκδήλωση παρά το περιστατικό. Δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι, παρά τις εκκλήσεις να αποχωρήσει και να εξεταστεί, εκείνη παρέμεινε στο βήμα και ολοκλήρωσε τις τοποθετήσεις της.

