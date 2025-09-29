Ανδρουλάκης: Το «πόθεν έσχες» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, για το οικονομικό έτος 2023 (χρήση 2022).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα συνολικά του εισοδήματα ανέρχονται σε 128.610,73 ευρώ, εκ των οποίων 21.000 ευρώ προέρχονται από ακίνητα.

Η ακίνητη περιουσία του παραμένει αμετάβλητη και περιλαμβάνει:

Δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, ένα οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο

Δύο διαμερίσματα στην Αθήνα

Ένα διαμέρισμα στο Βέλγιο

Σχετικά με τις καταθέσεις, ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει:

940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου

135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διαθέτει ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 άνοιξε ατομική επιχείρηση και διατήρησε τη συμμετοχή του στη βιοτεχνική εταιρεία “ΜΑΝΙ”. Δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Δείτε ΕΔΩ τη δήλωση του 2024 (χρήση 2023)

Δείτε ΕΔΩ τη δήλωση του 2023 (χρήση 2022)

