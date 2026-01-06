Άνοια και Αλτσχάιμερ: Ο ρόλος των υδατανθράκων στη διατροφή – Τι δείχνει νέα μεγάλη μελέτη

Καθοριστικό ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου και στον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ φαίνεται πως παίζουν όχι μόνο η ποσότητα, αλλά κυρίως η ποιότητα των υδατανθράκων που καταναλώνουμε καθημερινά. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας μεγάλης επιστημονικής μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Epidemiology.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ομάδα Διατροφής και Μεταβολικής Υγείας (NuMeH) του Πανεπιστημίου Rovira i Virgili, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής, Διατροφικής και Τοξικολογικής Τεχνολογίας (TecnATox) και το Ινστιτούτο Έρευνας Υγείας Pere Virgili.

Διατροφή και εγκεφαλική υγεία: η σύνδεση

Η ηλικία παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη άνοιας. Ωστόσο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι και ο τρόπος ζωής –και ειδικότερα η ποιότητα της διατροφής– μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη γνωστική λειτουργία και να συμβάλει στην υγιή γήρανση.

Οι υδατάνθρακες αποτελούν βασικό συστατικό της διατροφής μας, παρέχοντας περίπου το 55% της συνολικής ημερήσιας ενέργειας. Εξαιτίας της άμεσης επίδρασής τους στον μεταβολισμό της γλυκόζης και της ινσουλίνης, η ποιότητά τους σχετίζεται άμεσα με τη μεταβολική υγεία και τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Τι είναι ο γλυκαιμικός δείκτης

Κεντρικό ρόλο στη μελέτη διαδραματίζει ο γλυκαιμικός δείκτης, ένας δείκτης που αποτυπώνει πόσο γρήγορα αυξάνεται το σάκχαρο στο αίμα μετά την κατανάλωση ενός τροφίμου.

Τρόφιμα όπως το λευκό ψωμί, τα γλυκά και οι πατάτες έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, προκαλώντας απότομες αυξήσεις του σακχάρου. Αντίθετα, τα φρούτα, τα όσπρια και τα προϊόντα ολικής άλεσης χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη και πιο ήπια επίδραση στο σάκχαρο.

Τι εξέτασε και τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 200.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι δεν είχαν άνοια στην αρχή της μελέτης. Μέσω αναλυτικών ερωτηματολογίων καταγράφηκαν οι διατροφικές τους συνήθειες και υπολογίστηκε ο γλυκαιμικός δείκτης της καθημερινής τους διατροφής.

Μετά από μέση παρακολούθηση 13,25 ετών, 2.362 άτομα ανέπτυξαν άνοια. Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά:

Όσοι ακολουθούσαν διατροφή χαμηλού έως μέτριου γλυκαιμικού δείκτη είχαν 16% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ .

Αντίθετα, τα άτομα με διατροφή υψηλού γλυκαιμικού δείκτη παρουσίαζαν 14% αυξημένο κίνδυνο.

«Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η υιοθέτηση μιας διατροφής πλούσιας σε τρόφιμα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, όπως τα φρούτα, τα όσπρια και τα προϊόντα ολικής άλεσης, θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης, της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας», επισημαίνει η επικεφαλής της μελέτης, Mònica Bulló, καθηγήτρια στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του URV και διευθύντρια του Κέντρου TechnATox.

Συμπέρασμα: Η ποιότητα κάνει τη διαφορά

Τα αποτελέσματα της μελέτης ενισχύουν την άποψη ότι η διατροφή αποτελεί ισχυρό «εργαλείο» πρόληψης για τη γνωστική εξασθένηση. Η προσεκτική επιλογή υδατανθράκων –με έμφαση στην ποιότητα και όχι μόνο στην ποσότητα– μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ.

Με απλά λόγια, το τι βάζουμε στο πιάτο μας σήμερα, μπορεί να επηρεάσει άμεσα το πώς θα λειτουργεί το μυαλό μας αύριο.

