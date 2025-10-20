Άνοιξε η δίκη για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαρτυρία-κλειδί για «τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων»

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κάθονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, και πρώην διευθύντρια του Οργανισμού, κατηγορούμενοι για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος.

20 Οκτ. 2025 13:14
Pelop News

Μια ακόμη δίκη που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με βασικούς κατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της υπεξαγωγής εγγράφου, υπόθαλψης εγκληματία και παράβασης καθήκοντος από κοινού, που φέρονται να αφορούν την περίοδο κατά την οποία κατείχαν διοικητικές θέσεις-«κλειδιά» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο βήμα του μάρτυρα κατέθεσε η υπάλληλος του Οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία είχε αναλάβει ελέγχους για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά το 2020. Όπως ανέφερε, εντόπισε εκτεταμένες παρατυπίες στη διανομή του Εθνικού Αποθέματος, κάνοντας λόγο για «τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων».

«Ξεκίνησα να ελέγχω ΑΦΜ στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 και διαπίστωσα ότι για 99 περιπτώσεις υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν δεν ανήκαν σε όσους λάμβαναν επιδότηση. Άλλος τις δήλωνε μια χρονιά, άλλος την επόμενη», κατέθεσε η μάρτυρας.

Η ίδια παρέδωσε την πορισματική της έκθεση στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως λίγο αργότερα, όπως είπε, της αφαιρέθηκε το δικαίωμα εισαγωγής στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. «Είδα ότι τα έντυπα που είχα καταχωρίσει άρχισαν να πολλαπλασιάζονται με διαφορετικά συμπεράσματα από τα δικά μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παρότι δεν απέδωσε σκοπιμότητα στους κατηγορούμενους, υποστήριξε ότι υπηρεσιακά απομονώθηκε: «Είχα αποκλειστεί, διαδιδόταν ότι είμαι “τρελή” και ότι δημιουργώ προβλήματα στον οργανισμό», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.

Η δίκη συνεχίζεται.
