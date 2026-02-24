Ανθρωποκυνηγητό στο Μεξικό για 23 δραπέτες από φυλακή μετά τις επιθέσεις του καρτέλ Χαλίσκο

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ένοπλοι άνδρες εμβόλισαν με αυτοκίνητο μία από τις πύλες, ανοίγοντας τον δρόμο για την απόδραση των κρατουμένων

Ανθρωποκυνηγητό στο Μεξικό για 23 δραπέτες από φυλακή μετά τις επιθέσεις του καρτέλ Χαλίσκο
24 Φεβ. 2026 18:05
Στο Μεξικό βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό 23 κρατουμένων που απέδρασαν από φυλακή στο Πουέρτο Βαγιάρτα, εν μέσω του κύματος βίας που εξαπέλυσε την Κυριακή το καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG).

Μεξικάνα influencer διαψεύδει ότι είναι η ερωμένη που «έδωσε» τον ναρκοβαρώνο

Το παραθαλάσσιο θέρετρο του Ειρηνικού συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου μέλη του καρτέλ προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων και πυρπολήσεις οχημάτων, σε αντίποινα για τον θάνατο του ηγέτη τους, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ένοπλοι άνδρες εμβόλισαν με αυτοκίνητο μία από τις πύλες της φυλακής, ανοίγοντας τον δρόμο για την απόδραση των κρατουμένων. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας των δραπετών.

Ο γραμματέας Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας Χαλίσκο, Χουάν Πάμπλο Ερνάντες, δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με άλλες πολιτείες για τη σύλληψη των φυγάδων.

Η βία που ακολούθησε τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» είχε βαρύ απολογισμό. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 25 μέλη της Εθνικής Φρουράς.

Στο Πουέρτο Βαγιάρτα, μέλη του καρτέλ πυρπόλησαν δεκάδες οχήματα, προκαλώντας πανικό. Οι αρχές κάλεσαν κατοίκους και τουρίστες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από την πόλη.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις τους προς την περιοχή, ενώ τουλάχιστον δύο μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας ανακοίνωσαν ότι τα πλοία τους θα παρακάμψουν τις προγραμματισμένες στάσεις στο Πουέρτο Βαγιάρτα.

