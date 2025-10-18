Από το ράσο στο μπικίνι: Η πρώην δόκιμη καλόγρια που έγινε δασκάλα γιόγκα στη Βραζιλία

Η Ana Nycole Gomes, σήμερα 24 ετών, έζησε την εφηβεία της ως δόκιμη καλόγρια, αποφασισμένη να αφιερωθεί στη θρησκευτική ζωή. Μέχρι τη στιγμή που ένα τυχαίο σχόλιο, σε μια εκδρομή της εκκλησίας, αναποδογύρισε τον κόσμο της.

«Ήμουν 16 ετών όταν ένας άγνωστος μου είπε πως ήμουν “πολύ όμορφη για να γίνω καλόγρια”. Δεν τον ξαναείδα ποτέ, αλλά εκείνη η φράση έμεινε χαραγμένη μέσα μου. Ήταν σαν κάποιος να άναψε ένα φως», αφηγείται στη Daily Mail.

Η Nycole μεγάλωσε σε μια αυστηρά θρησκευόμενη οικογένεια, υιοθετημένη μετά από δύσκολα παιδικά χρόνια και απομάκρυνση από τους βιολογικούς της γονείς. «Η οικογένειά μου με μεγάλωσε πιστεύοντας ότι γεννήθηκα για να ζήσω σε απομόνωση», λέει. Όμως, μετά από εκείνη την απρόσμενη συνάντηση, άρχισε να αμφισβητεί αν ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη νεότητά της και τις επιθυμίες της πριν καν τις ζήσει.

Από το μοναστήρι στην παραλία

Σε ηλικία 17 ετών, έφυγε από το μοναστήρι, εγκαταλείποντας τη θρησκευτική ζωή και επιλέγοντας να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο.

Σήμερα ζει στο Maceió της Βραζιλίας, όπου διδάσκει γιόγκα στην παραλία φορώντας μπικίνι — μια εικόνα που έγινε σύμβολο απελευθέρωσης για πολλές γυναίκες που την ακολουθούν στα κοινωνικά δίκτυα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nycole gomes (@nycolereifofc)

«Η πειθαρχία που έμαθα στο μοναστήρι είναι η ίδια που βρήκα στη γιόγκα — μόνο που τώρα δεν έχει να κάνει με ενοχή, αλλά με σύνδεση», εξηγεί.

«Η καλόγρια που δεν έγινα, με έμαθε να είμαι η γυναίκα που είμαι»

Η Nycole δηλώνει ότι σήμερα βρίσκει πνευματικότητα μέσα από την αποδοχή του σώματός της και τη σύνδεση του αισθησιασμού με το ιερό.

«Μου έμαθαν ότι η αισθησιακότητα ήταν αμαρτία. Τώρα τη βλέπω ως κάτι ιερό. Το σώμα μου δεν είναι βάρος — είναι ο τρόπος που εκφράζω την αλήθεια μου», λέει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nycole gomes (@nycolereifofc)

Από δόκιμη καλόγρια, έγινε σύμβολο ελευθερίας και αυτογνωσίας, αποδεικνύοντας ότι η πίστη και η γυναικεία δύναμη μπορούν να συνυπάρχουν — ακόμη και πάνω σε ένα στρώμα γιόγκα, κάτω από τον ήλιο της Βραζιλίας.

