Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής με μηνιγγίτιδα στα Τρίκαλα, ποια η εικόνα της υγείας του

Θετική τροπή φαίνεται να παίρνει η πορεία της υγείας του 19χρονου φοιτητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων, έπειτα από σοβαρό περιστατικό μηνιγγίτιδας. Οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του και τα πρώτα σημάδια κρίνονται ενθαρρυντικά, καθώς ο νεαρός έχει πλέον επικοινωνία με το περιβάλλον.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει συγκρατημένη αισιοδοξία στους θεράποντες ιατρούς, που εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την κατάστασή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 19χρονος παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί και σε νευρολογική εκτίμηση, προκειμένου να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η συνολική εικόνα της υγείας του.

Συναγερμός στο ΑΠΘ για κρούσμα μηνιγγίτιδας σε 19χρονο φοιτητή

Ενθαρρυντική η πρώτη εικόνα μετά την αποσωλήνωση

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ανέφερε πως η αποσωλήνωση του 19χρονου αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα και πως το γεγονός ότι έχει επαφή με το περιβάλλον γεννά ελπίδα για την πορεία της ανάρρωσής του. Όπως σημείωσε, ο νεαρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων, ενώ θα χρειαστεί και περαιτέρω νευρολογική αξιολόγηση.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό του νοσοκομείου, αποδίδοντας εύσημα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που χειρίστηκαν την υπόθεση από την πρώτη στιγμή.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Ο φοιτητής εμφάνισε στις 4 Απριλίου υψηλό πυρετό και έντονη κεφαλαλγία, συμπτώματα που οδήγησαν τελικά στη μεταφορά του στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα, όταν η κατάστασή του είχε ήδη επιδεινωθεί. Κατά την εξέτασή του από τους γιατρούς, είχε χάσει τη συνείδησή του, ενώ παρουσίαζε και αυχενική δυσκαμψία, εικόνα που κινητοποίησε άμεσα το ιατρικό προσωπικό.

Ο εργαστηριακός έλεγχος που ακολούθησε επιβεβαίωσε την παρουσία μηνιγγιτιδόκοκκου. Από εκείνη τη στιγμή τέθηκαν σε εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ ενημερώθηκε και ο ΕΟΔΥ, όπως ορίζουν τα σχετικά πρωτόκολλα για τέτοιες περιπτώσεις.

Σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ιχνηλάτησης των στενών επαφών του 19χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον παρεμβάσεις ή αν έχουν προκύψει άλλα ύποπτα περιστατικά.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ληφθεί μέτρα που περιλαμβάνουν:

ιχνηλάτηση των στενών επαφών του φοιτητή

χορήγηση προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής για δέκα ημέρες

εφαρμογή όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων που προβλέπονται σε ανάλογες περιπτώσεις

Οι ενέργειες αυτές κρίνονται απαραίτητες για τον περιορισμό οποιουδήποτε κινδύνου διασποράς και για την προστασία όσων ήρθαν σε στενή επαφή με τον νεαρό.

Η συζήτηση για το εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας

Με αφορμή το περιστατικό, ο Μιχάλης Γιαννακός επανέφερε στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα του εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Όπως σημείωσε, το εμβόλιο προσφέρει υψηλή προστασία, όμως το κόστος του λειτουργεί αποτρεπτικά για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η τιμή του ανέρχεται περίπου στα 100 ευρώ ανά δόση, ενώ απαιτούνται δύο ή και τρεις δόσεις, ανάλογα με την ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό κόστος μπορεί να φτάσει περίπου τα 300 ευρώ, γεγονός που, όπως υποστήριξε, οδηγεί πολλές οικογένειες στο να το παραμελούν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά και νέους ανθρώπους.

Το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην πορεία της υγείας του 19χρονου φοιτητή, με την ελπίδα η θετική εικόνα που διαμορφώνεται μετά την αποσωλήνωσή του να συνεχιστεί και να επιβεβαιωθεί από τις επόμενες ιατρικές εκτιμήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



