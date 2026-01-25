Απότομες αυξήσεις σακχάρου μετά τα γεύματα συνδέονται με 69% υψηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ

Οι απότομες αυξήσεις των επιπέδων σακχάρου στο αίμα μετά τα γεύματα (μεταγευματική υπεργλυκαιμία) φαίνεται να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Diabetes, Obesity and Metabolism.

Η έρευνα, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, αξιοποίησε γενετικά και κλινικά δεδομένα από περισσότερα από 350.000 άτομα ηλικίας 40-69 ετών από τη βρετανική βιοτράπεζα UK Biobank. Οι επιστήμονες εξέτασαν δείκτες όπως η γλυκόζη νηστείας, τα επίπεδα ινσουλίνης και –κυρίως– τα επίπεδα σακχάρου δύο ώρες μετά το γεύμα.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Μεντελιανής τυχαιοποίησης (Mendelian randomisation), η οποία επιτρέπει τη διερεύνηση αιτιολογικών σχέσεων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σακχάρου μετά τα γεύματα παρουσίαζαν 69% αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν νόσο Αλτσχάιμερ.

Η σύνδεση αυτή δεν εξηγείται από αλλαγές στο συνολικό μέγεθος του εγκεφάλου ή βλάβες στη λευκή ουσία, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο κίνδυνος πιθανότατα προέρχεται από πιο λεπτούς, ακόμη μη πλήρως κατανοητούς μηχανισμούς.

Προηγούμενες μελέτες έχουν ήδη συσχετίσει την υπεργλυκαιμία, τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και την αντίσταση στην ινσουλίνη με επιδείνωση της υγείας του εγκεφάλου, ωστόσο η παρούσα έρευνα εστιάζει ειδικά στην μεταγευματική υπεργλυκαιμία ως ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα χρειάζονται περαιτέρω επιβεβαίωση σε μεγαλύτερους και διαφορετικούς πληθυσμούς, καθώς και σε ευρύτερες ηλικιακές ομάδες. Ο δρ Άντριου Μέισον, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Αυτό το εύρημα θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση στρατηγικών πρόληψης στο μέλλον, τονίζοντας τη σημασία της διαχείρισης του σακχάρου στο αίμα, όχι μόνο συνολικά, αλλά ειδικά μετά τα γεύματα».

