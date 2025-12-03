ΑΠΘ: Εγκαινιάσθηκε η νέα ενοποιημένη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών

Τα εγκαίνια της ενοποιημένης Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, παρουσία του Πρύτανη, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη.

Η νέα βιβλιοθήκη, η οποία στεγάζεται στο ισόγειο του Κτιρίου Βιολογίας, αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο μάθησης και έρευνας, σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των φοιτητριών και των φοιτητών, των διδασκόντων και του ερευνητικού προσωπικού.

Με την ενοποίηση των τεσσάρων επιμέρους βιβλιοθηκών των Τμημάτων της ΣΘΕ δημιουργήθηκε ένας ενιαίος, λειτουργικός και άρτια εξοπλισμένος χώρος, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο έχουν κατασκευαστεί τέσσερις νέες αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος για τη φιλοξενία του Μουσείου Ορυκτολογίας-Πετρολογίας.

Ο εξοπλισμός των νέων χώρων έχει ήδη ολοκληρωθεί, σηματοδοτώντας την πλήρη ετοιμότητα της Βιβλιοθήκης να παραδοθεί επίσημα προς χρήση. Το έργο, με συνολικό κόστος περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Με τη λειτουργία της νέας βιβλιοθήκης το Αριστοτέλειο κάνει ένα ακόμη βήμα προς την αναβάθμιση των υποδομών του και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Με αφορμή τα εγκαίνια της νέας Βιβλιοθήκης ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για τη Σχολή Θετικών Επιστημών και συνολικά για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η νέα ενοποιημένη Βιβλιοθήκη δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος χώρος μάθησης. Είναι μια επένδυση στο μέλλον των φοιτητριών και των φοιτητών μας, στην ποιότητα των σπουδών και στην ερευνητική αριστεία που επιδιώκουμε καθημερινά. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όσες και όσους εργάσθηκαν για την ολοκλήρωση αυτού του έργου – στις προηγούμενες Πρυτανικές Αρχές, στις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που το οραματίστηκαν και το υλοποίησαν, καθώς και σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που συνέβαλαν με τον τρόπο τους. Με τέτοιες υποδομές, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνεχίζει να δημιουργεί ένα περιβάλλον που στηρίζει ουσιαστικά τη γνώση, την έρευνα και την εξωστρέφεια. Είμαι βέβαιος ότι η νέα Βιβλιοθήκη θα αποτελέσει έναν ζωντανό πυρήνα ακαδημαϊκής δραστηριότητας και συνεργασίας».

