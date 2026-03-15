Αραγτσί: «Δεν έχουμε ζητήσει κατάπαυση του πυρός, ούτε διαπραγματεύσεις»

Αντίδραση από τους Ιρανούς και συγκεκριμένα τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επέμεινε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός ούτε έχει επιδιώξει διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να αμύνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε δηλώσεις του στο CBS News, ο Αραγτσί ανέφερε: «Όχι, δεν ζητήσαμε ποτέ κατάπαυση του πυρός και δεν ζητήσαμε ποτέ καν διαπραγμάτευση. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας όσο χρειαστεί. Αυτό κάναμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι ο πρόεδρος Τραμπ να καταλάβει ότι πρόκειται για έναν παράνομο πόλεμο χωρίς νίκη. Άνθρωποι σκοτώνονται, μόνο και μόνο επειδή ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να διασκεδάσει. Αυτό έχει πει».

Ο Αραγτσί επέκρινε τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης στη σύγκρουση, χαρακτηρίζοντας ενέργειες όπως οι επιθέσεις εναντίον πλοίων ως «έναν πόλεμο επιλογής του προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι το Ιράν διεξάγει έναν πόλεμο επιβίωσης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι «αρκετά σταθερή και ισχυρή», ώστε να υπερασπιστεί τον λαό της χωρίς να χρειαστεί να διαπραγματευτεί.

