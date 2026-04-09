Αρνί ή κατσίκι; Τι να προσέξετε στο πασχαλινό τραπέζι

Το πασχαλινό τραπέζι είναι για τους περισσότερους συνώνυμο της χαράς, της οικογενειακής συνάντησης και της απόλαυσης. Είναι όμως και εκείνη η στιγμή που η υπερβολή καραδοκεί, συχνά πολύ πριν φτάσει στο πιάτο το αρνί ή το κατσίκι. Από τη μαγειρίτσα και τα ορεκτικά μέχρι το τσουρέκι, τα κουλουράκια και το αλκοόλ, οι διατροφικές παγίδες είναι περισσότερες απ’ όσες φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι στις γιορτές το σωματικό βάρος συνήθως αυξάνεται κατά 0,5 έως 1 κιλό κατά μέσο όρο. Το ζήτημα δεν είναι μόνο η πρόσκαιρη επιβάρυνση, αλλά το γεγονός ότι ένα μέρος αυτής της αύξησης συχνά παραμένει και μετά το τέλος των εορτών. Γι’ αυτό και η καλύτερη στρατηγική δεν είναι οι στερήσεις, αλλά η πιο έξυπνη διαχείριση.

Οι «αθώες» παγίδες του τραπεζιού

Η μαγειρίτσα, όσο παραδοσιακή κι αν είναι, μπορεί να αποδώσει 35 έως 50 γραμμάρια υδατανθράκων ανά μπολ, ειδικά όταν συνοδεύεται με ψωμί. Το τσουρέκι είναι επίσης πιο επιβαρυντικό απ’ όσο συχνά υπολογίζουμε, αφού μία φέτα περίπου 60 γραμμαρίων αντιστοιχεί σε σημαντικό γλυκαιμικό φορτίο. Το ίδιο ισχύει και για τα πασχαλινά κουλουράκια, που μπορεί να μοιάζουν μικρά και ακίνδυνα, αλλά κάθε κομμάτι προσθέτει επιπλέον υδατάνθρακες και θερμίδες.

Στην ίδια εξίσωση μπαίνουν και τα ορεκτικά. Τα τυριά, το τζατζίκι, ο ταραμάς και γενικά τα πολλά συνοδευτικά αυξάνουν αισθητά τις θερμίδες και το αλάτι, ενώ συχνά ανοίγουν περισσότερο την όρεξη για όσα ακολουθούν. Επιπλέον, ο συνδυασμός αλκοόλ και γλυκών μπορεί να προκαλέσει απότομες και απρόβλεπτες διακυμάνσεις στη γλυκόζη.

Η βασική συμβουλή είναι απλή αλλά καθοριστική: να τρώμε αργά, να πίνουμε νερό ανάμεσα στα πιάτα και να μη φτάνουμε ποτέ στο τραπέζι εντελώς νηστικοί. Η πολύ έντονη πείνα οδηγεί συνήθως σε υπερκατανάλωση από τις πρώτες κιόλας μπουκιές.

Αρνί ή κατσίκι;

Αν το βασικό ερώτημα του Πάσχα είναι αρνί ή κατσίκι, η διατροφολόγος δίνει σαφές προβάδισμα στο δεύτερο για όσους θέλουν μια πιο ελαφριά και ισορροπημένη επιλογή.

Το κατσίκι προσφέρει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, περίπου 23 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια κρέατος, ενώ ταυτόχρονα περιέχει λιγότερα κορεσμένα λιπαρά σε σχέση με άλλα κρέατα, ακόμα και σε σχέση με ορισμένα κομμάτια κοτόπουλου. Είναι επίσης πλούσιο σε σίδηρο, ψευδάργυρο και βιταμίνη Β12, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για τον οργανισμό. Επιπλέον, δεν περιέχει γλουτένη και έχει μηδενικό γλυκαιμικό δείκτη, γεγονός που το καθιστά καθαρή πηγή πρωτεΐνης χωρίς επιβάρυνση από υδατάνθρακες.

Σε σύγκριση με το αρνί, θεωρείται πιο φιλική επιλογή για όσους προσέχουν το λίπος, τη χοληστερόλη, την καρδιά ή το σάκχαρό τους.

Ο σωστός τρόπος μαγειρέματος κάνει τη διαφορά

Δεν αρκεί μόνο τι θα επιλέξεις, αλλά και πώς θα το μαγειρέψεις. Για το κατσίκι, η καλύτερη επιλογή θεωρείται το αργό ψήσιμο στον φούρνο, περίπου στους 150 βαθμούς Κελσίου για τρεις έως τέσσερις ώρες. Εναλλακτικά, μπορεί να μαγειρευτεί κοκκινιστό με λαχανικά ή να ψηθεί στη σχάρα, αφού αφαιρεθεί το ορατό λίπος.

Αντίθετα, καλό είναι να αποφεύγονται το βαθύ τηγάνισμα, οι βαριές κρεμώδεις σάλτσες και ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών κρεάτων στο ίδιο γεύμα. Μια ιδιαίτερα καλή πρόταση είναι το κατσίκι με ρεβίθια και κουρκουμά, καθώς η ήπια και υγρή θερμότητα βοηθά στη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών, ενώ οι φυτικές ίνες από τα ρεβίθια συμβάλλουν σε πιο ήπια μεταγευματική απόκριση.

Τι να κάνετε μετά τις γιορτές

Η λεγόμενη «αποτοξίνωση» μετά το Πάσχα είναι μια έννοια συχνά παρεξηγημένη. Δεν σημαίνει αυστηρή νηστεία, μόνο χυμούς ή τιμωρητικές δίαιτες. Αντίθετα, σημαίνει επιστροφή σε μια πιο σταθερή και ισορροπημένη ρουτίνα που βοηθά το σώμα να επανέλθει ομαλά.

Το πρώτο βήμα είναι η ενυδάτωση, με περίπου 2 έως 2,5 λίτρα νερού ημερησίως. Στη συνέχεια, σημαντικό ρόλο παίζει η επιστροφή στις φυτικές ίνες, μέσα από χόρτα, όσπρια, λαχανικά και γενικά πιο φυσικές τροφές. Η μείωση του αλατιού και η αύξηση του καλίου, μέσα από τροφές όπως η μπανάνα και το σπανάκι, βοηθούν στη μείωση της κατακράτησης και του πρηξίματος.

Εξίσου κρίσιμος είναι ο ύπνος, καθώς λίγες μόνο νύχτες κακού ύπνου μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη μεταβολική ισορροπία. Παράλληλα, η ήπια καθημερινή κίνηση, ακόμη και για 30 λεπτά, βοηθά σημαντικά στη ρύθμιση του σακχάρου και στη συνολική επαναφορά του οργανισμού.

Η ουσία δεν είναι η στέρηση, αλλά το μέτρο

Το Πάσχα δεν χρειάζεται να μετατρέπεται ούτε σε διατροφική ενοχή ούτε σε ανεξέλεγκτη υπερβολή. Η χαρά της γιορτής μπορεί να συνυπάρξει με τη φροντίδα του σώματος, αρκεί οι επιλογές να γίνονται με λίγο περισσότερη επίγνωση.

Ένα πλούσιο πασχαλινό τραπέζι δεν είναι απαραίτητα και επιβαρυντικό. Με καλύτερες ισορροπίες, σωστές ποσότητες και πιο έξυπνες επιλογές, μπορεί να παραμείνει απολαυστικό την ώρα που το ζεις και πολύ πιο ήπιο την επόμενη μέρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



