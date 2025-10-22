Μπακογιάννη στην Πάτρα: Στο επίκεντρο αρδευτικά έργα, ευλογιά, ΕΒΟ και κρουαζιέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σειρά επαφών στην Αχαΐα είχε από το πρωί της Τρίτης η Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ το απόγευμα θα βρεθεί μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πατρών για τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μπακογιάννη στην Πάτρα: Στο επίκεντρο αρδευτικά έργα, ευλογιά, ΕΒΟ και κρουαζιέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
22 Οκτ. 2025 12:48
Pelop News

Στο Επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε το πρωί η Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής Ντόρα Μπακογιάννη, όπου ενημερώθηκε από τη διοίκηση και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη για τα κρίσιμα έργα υποδομής στην περιοχή.

Πρώτο ζήτημα συζήτησης ήταν  το έργο άρδευσης της Δυτικής Αχαΐας, με επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το φράγμα.

Κοινή εμφάνιση Βενιζέλου – Μπακογιάννη σήμερα στην Πάτρα

Στη συνέχεια τέθηκε το ζήτημα της ευλογιάς, που πλήττει κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να μεταφέρουν την αγωνία τους για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ένα από τα θέματα που κυριάρχησε στην συζήτηση ήταν αυτό που αφορούσε την τεκμαρτή φορολόγηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα τέθηκε το θέμα της ΕΒΟ στο Αίγιο όπως επίσης και αυτό της κρουαζιέρας.

Μπακογιάννη στην Πάτρα: Στο επίκεντρο αρδευτικά έργα, ευλογιά, ΕΒΟ και κρουαζιέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ ΑΧΑΪΑΣ: 

Μετά το τέλος της ενημέρωσης στον χώρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η Ντόρα Μπακογιάννη, πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Μπακογιάννη στην Πάτρα: Στο επίκεντρο αρδευτικά έργα, ευλογιά, ΕΒΟ και κρουαζιέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η κυρία Μπακογιάννη σε σύντομο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στους αγώνες που έχουν δώσει οι άνθρωποι για τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα “στάθηκε” ιδιαίτερα στο γεγονός πως στην Αχαΐα ήταν πρώτη δύναμη στις τελευταίες εκλογές, ενώ προσέθεσε πως στις επόμενες που θα γίνουν το 2027, η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Απογευματινή εκδήλωση με Βενιζέλο στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Αργότερα, η Ντόρα Μπακογιάννη θα συμμετάσχει μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην εκδήλωση που διοργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ), με θέμα «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στην Αίθουσα Τελετών “Οδυσσέας Ελύτης” του Πανεπιστημίου Πατρών, με χαιρετισμό από τον Πρύτανη Χρήστο Μπούρα και συντονισμό από τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Μάγνη.

Μπακογιάννη στην Πάτρα: Στο επίκεντρο αρδευτικά έργα, ευλογιά, ΕΒΟ και κρουαζιέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο Ομότιμος Καθηγητής Σταύρος Κουμπιάς, ενώ η πρόσκληση είναι ανοιχτή για το κοινό και τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Πολυτέλεια γίνεται το κρέας: Οι Πατρινοί κρεοπώλες εκπέμπουν SOS για τις ραγδαίες ανατιμήσεις
13:55 Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για λήξη του πολέμου – Αμφιβολίες για τη στάση Πούτιν
13:53 Απειλές και «νύχτα τρόμου» για τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή: Υπό 24ωρη προστασία μετά το βίντεο εκδίκησης για τον Καντάφι
13:45 Πολιτιστική ανάσα στο κέντρο της Πάτρας: Ξεκινά η αποκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τι προβλέπεται
13:34 Ανδρουλάκης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας» πίσω από την παρακολούθησή μου
13:32 Προσωρινή βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας
13:29 Και ο καιρός τρελάθηκε: Από τις καταιγίδες στα… 30άρια – Ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο και νέα πτώση θερμοκρασίας μετά την 28η Οκτωβρίου
13:19 Σία Αναγνωστοπούλου στη Βουλή: «Επικίνδυνη εκτροπή – Η Κυβέρνηση τιμωρεί τη λαϊκή κυριαρχία και τον Πάνο Ρούτσι»
13:15 Αγρίνιο: Αποφυλακίστηκε η φερόμενη «αρχηγός» του κυκλώματος αναπηρικών επιδομάτων -Προϋπόθεση εγγυοδοσία 20.000€
13:07 Φοινικούντα: «Ο θείος μου δολοφονήθηκε για τα χρήματα» – Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ «δείχνει» οικονομικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
13:03 «Δεν τελείωσαν τα Τέμπη»: Η Καρυστιανού προαναγγέλλει νέο κοινωνικό κίνημα και επιστροφή στο Σύνταγμα
13:00 2ο Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Το σχέδιο ανάπτυξης Αχαΐας στην τελική ευθεία
12:58 Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος Ηράκλειος Άθλος 2025
12:55 Δείτε πότε παίζουν οι γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ στο Κύπελλο
12:55 Σερβιτόροι και DJ στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος
12:48 Μπακογιάννη στην Πάτρα: Στο επίκεντρο αρδευτικά έργα, ευλογιά, ΕΒΟ και κρουαζιέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 «Ασφυκτικά Όρια»: Ο Βαγγέλης Τσινιάς αποκαλύπτει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τον περιορισμό
12:44 Βαρδούσια Ορη: Περιπέτεια στη φύση, που να πάτε
12:36 Ο Ερμής φουλάρει για το τοπικό ντέρμπι
12:35 Ηράκλειο: Πατέρας και γιος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας: Μαχαίρωσαν δύο αδέρφια στις Μοίρες για κτηματικές διαφορές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ