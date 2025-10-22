Μπακογιάννη στην Πάτρα: Στο επίκεντρο αρδευτικά έργα, ευλογιά, ΕΒΟ και κρουαζιέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Στο Επιμελητήριο Αχαΐας βρέθηκε το πρωί η Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής Ντόρα Μπακογιάννη, όπου ενημερώθηκε από τη διοίκηση και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη για τα κρίσιμα έργα υποδομής στην περιοχή.

Πρώτο ζήτημα συζήτησης ήταν το έργο άρδευσης της Δυτικής Αχαΐας, με επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το φράγμα.

Στη συνέχεια τέθηκε το ζήτημα της ευλογιάς, που πλήττει κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να μεταφέρουν την αγωνία τους για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ένα από τα θέματα που κυριάρχησε στην συζήτηση ήταν αυτό που αφορούσε την τεκμαρτή φορολόγηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα τέθηκε το θέμα της ΕΒΟ στο Αίγιο όπως επίσης και αυτό της κρουαζιέρας.

Επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ ΑΧΑΪΑΣ:

Μετά το τέλος της ενημέρωσης στον χώρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η Ντόρα Μπακογιάννη, πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Η κυρία Μπακογιάννη σε σύντομο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στους αγώνες που έχουν δώσει οι άνθρωποι για τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα “στάθηκε” ιδιαίτερα στο γεγονός πως στην Αχαΐα ήταν πρώτη δύναμη στις τελευταίες εκλογές, ενώ προσέθεσε πως στις επόμενες που θα γίνουν το 2027, η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Απογευματινή εκδήλωση με Βενιζέλο στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Αργότερα, η Ντόρα Μπακογιάννη θα συμμετάσχει μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην εκδήλωση που διοργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ), με θέμα «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στην Αίθουσα Τελετών “Οδυσσέας Ελύτης” του Πανεπιστημίου Πατρών, με χαιρετισμό από τον Πρύτανη Χρήστο Μπούρα και συντονισμό από τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Μάγνη.

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο Ομότιμος Καθηγητής Σταύρος Κουμπιάς, ενώ η πρόσκληση είναι ανοιχτή για το κοινό και τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

