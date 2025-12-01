Μπιμπίλας για Καραναστάση και Πλεύση Ελευθερίας: «Μας εξέπληξε όλους – Θα μείνω δίπλα στη Ζωή μέχρι τέλους» BINTEO

Η αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση από τη Βουλή εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στην Πλεύση Ελευθερίας, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να δηλώνει πως η κίνηση αυτή αιφνιδίασε το κόμμα, ενώ ο ίδιος επαναλαμβάνει ότι παραμένει στο πλευρό της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε αρχικά στη σημερινή εικόνα του κοινοβουλίου, σημειώνοντας πως «στη Βουλή είμαστε 297 και όχι 300, γιατί έδιωξαν τρεις και δεν τους αντικατέστησαν». Παράλληλα, σχολίασε τις μετακινήσεις βουλευτών μεταξύ κομμάτων: «Η Βουλή είναι περιφερόμενοι άνθρωποι, πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο, γίνονται ανεξάρτητοι όποτε τους καπνίσει».

Για την Πλεύση Ελευθερίας και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Μπιμπίλας τόνισε ότι παραμένει αφοσιωμένος: «Θα μείνω με τη Ζωή που με εμπιστεύτηκε μέχρι το τέλος. Αυτό με τον Διαμαντή Καραναστάση μας εξέπληξε όλους. Δεν το περιμέναμε. Η Ζωή είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και θα είμαι δίπλα της».

Αναφερόμενος στα γκάλοπ, άσκησε έντονη κριτική λέγοντας πως «καθοδηγούν τον κόσμο, δεν είναι αξιόπιστα» και πως θα έπρεπε να καταργηθούν, επισημαίνοντας ότι έχει εργαστεί σε εταιρείες δημοσκοπήσεων κατά τα φοιτητικά του χρόνια.

Σε άλλο σημείο αναγνώρισε ότι «ασφαλώς έχουν γίνει λάθη», συμπεριλαμβανομένης και της αποχώρησης του Καραναστάση: «Δεν την κρίνω ως σωστή. Εγώ δεν θα το έκανα. Ο κ. Καραναστάσης είναι από τους συνιδρυτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν έφυγε από το κόμμα, έφυγε από τη Βουλή. Εγώ θα σταματήσω μετά το πέρας της θητείας μου».

Τέλος, αναφέρθηκε και στις επιθέσεις που δέχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Την έχουν προσβάλει πολλές φορές και απαντάει στις προσβολές, αναγκάζεται να μιλάει επιθετικά. Δέχεται απίστευτες προκλήσεις».





