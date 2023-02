Brexit: Βρετανία και ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για τη Βόρεια Ιρλανδία

Σε συμφωνία κατέληξαν τελικά Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία σχετικά με τη Βόρεια Ιρλανδία, ύστερα από συνάντηση που είχαν η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο Ρίσι Σούνακ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βρετανική κυβερνητική πηγή ανακοίνωσε σήμερα (27.02.2023) την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ενωση επί των μετά το Brexit διευθετήσεων σχετικά με την Βόρεια Ιρλανδία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ θα ανακοινώσει την επίτευξη της συμφωνίας μετά την συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ωστόσο, σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το γεγονός ότι ο Βασιλιάς Κάρολος θα δεχτεί την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για απογευματινό τσάι.

Η συνάντηση εκλαμβάνεται ως παρέμβαση του Βασιλιά στην πολιτική, ακόμη και έγκριση της συμφωνίας, αν και όπως είπε ο εκπρόσωπος του Παλατιού η συνάντηση ζητήθηκε από την Ντάουνινγκ Στριτ.

“Thank you for the incredible work”, @RishiSunak tells EU’s @vonderleyen, “I know it hasn’t always been easy at times, but we have got through it…” #brexit #NIprotocol pic.twitter.com/5sONAmKRrD

— Georg von Harrach (@georgvh) February 27, 2023