Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης

Η δίκη είχε προσδιοριστεί για σήμερα αλλά το δικαστήριο την ανέβαλε λόγω κωλύματος στο πρόσωπο κατηγορουμένου.

Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης
12 Μαρ. 2026 19:08
Pelop News

Αναβλήθηκε για τον προσεχή Οκτώβριο η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική, περιστατικό που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024. Για την υπόθεση παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πολυγύρου έξι άτομα, αντιμετωπίζοντας την πράξη της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια, διά παραλείψεως.

Η δίκη είχε προσδιοριστεί για σήμερα αλλά το δικαστήριο την ανέβαλε λόγω κωλύματος στο πρόσωπο κατηγορουμένου. Μεταξύ αυτών που διώκονται είναι η υπεύθυνη της ομάδας στην οποία ανήκε το άτυχο κοριτσάκι (ομαδάρχισσα), η ναυαγοσώστρια της πισίνας, ο αρχηγός της κατασκήνωσης, όπως επίσης τρία στελέχη της επιχείρησης στην ιδιοκτησία της οποίας βρισκόταν το επίμαχο διάστημα η κατασκήνωση.

Η 8χρονη παραθέριζε στην κατασκήνωση με τη μεγαλύτερη αδελφή της. Η απουσία της έγινε αντιληπτή όταν η αδελφή της άρχισε να την αναζητά, ενώ είχε ήδη ολοκληρωθεί το μεσημεριανό γεύμα και οι κατασκηνωτές βρίσκονταν στα δωμάτιά τους για ανάπαυση. Αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης και το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και αποδόθηκε ιατροδικαστικά σε πνιγμό.

Με εντολή εισαγγελέα διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της οποίας ερευνήθηκαν οι συνθήκες θανάτου, ενώ διενεργήθηκε πραγματογνωμοσύνη στους χώρους της πισίνας όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας και φύλαξης των παιδιών. Το κατηγορητήριο – βάσει του οποίου τα έξι εμπλεκόμενα πρόσωπα παραπέμφθηκαν σε δίκη – περιγράφει μία σειρά από παραλείψεις, από εργαζόμενους και στελέχη της επιχείρησης, που συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο της ανήλικης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:45 ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις σε ένα χρόνο – Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση
19:37 Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
19:31 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
19:29 Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί
19:16 Εβάν Φουρνιέ: Το 2024 σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ, ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα
19:08 Καλάβρυτα: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού λόγω κατολισθήσεων – Η ανακοίνωση του ΟΣΕ
19:08 Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης
19:00 Δώστε τέλος στον οχετό του διαδικτύου
18:59 Προμηθέας: Ηρθαν και τα επίσημα για Σεγκούρα, Μπατή και Γιατρά
18:52 Κύκλωμα παράνομου τζόγου: Οι συνομιλίες που τους πρόδωσαν – «Θα τα πάρει μία φορά και μετά έφαγε το μικρόβιο»
18:47 Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης
18:45 Και επίσημα η επιστροφή Γιατρά στον Προμηθέα, πρώτος τεχνικός ο Μπατής
18:44 Κώστας Κόκλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Η επιστροφή του στο θέατρο θα κριθεί από τα δικαστικά αποτελέσματα»
18:36 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας
18:28 Τραγωδία για 22χρονο στην Κρήτη: Νεκρός συνεπιβάτης μηχανής σε τροχαίο
18:24 Συνάντηση των ΥΠΕΞ της G7 στο Παρίσι με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν
18:24 Γ’ Εθνική: Τότε ξεκινούν τα play offs και τα play outs
18:20 15ο Forum Ενέργειας: Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια – Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του
18:20 Σοκ στη Βρετανία: Μητέρα 10 παιδιών κρατούσε γυναίκα σε καθεστώς σκλαβιάς για 25 χρόνια
18:16 Τουρκία: Τραγικό τέλος για την 13χρονη Ζεχρά που αγνοούνταν επί 10 ημέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ