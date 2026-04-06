Χαλκιδική: Εξαφάνιση 17χρονου και ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

06 Απρ. 2026 22:44
Στη Χαλκιδική είχαμε κινητοποίηση των Αρχών για την εξαφάνιση του Γιουσέφ Εουάντα, ηλικίας 17 ετών στη Χαλκιδική. Ανακοίνωση με πληροφορίες για τον ανήλικο έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού», τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026).

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση αναφέρει ότι τα ίχνη του 17χρονου Εουάντα Γιουσέφ, αιγυπτιακής καταγωγής, χάθηκαν πρωινές ώρες της 6ης Απριλίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Πολύγυρου, Χαλκιδικής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026) και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Εουάντα (επ.) Γιουσέφ (ον.), 17 ετών, έχει ύψος 1,75μ. και είναι αδύνατος. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια, Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

