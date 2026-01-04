Χάος στα αεροδρόμια: Παράλυση πτήσεων λόγω σοβαρού προβλήματος στο FIR Αθηνών

Με τις βαλίτσες στα χέρια και τα βλέμματα στραμμένα στους πίνακες ανακοινώσεων, χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια της χώρας, καθώς σοβαρό πρόβλημα στις ραδιοεπικοινωνίες του FIR Αθηνών έχει προκαλέσει παράλυση των πτήσεων, με ακυρώσεις και αλυσιδωτές καθυστερήσεις.

Το πρωτοφανές τεχνικό ζήτημα εκδηλώθηκε από νωρίς το πρωί της Κυριακής (04.01.2025), ταλαιπωρώντας πολίτες και τουρίστες που επρόκειτο να ταξιδέψουν από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Πτήσεις ακυρώθηκαν ή μετατέθηκαν ακόμη και για δύο ή τρεις ημέρες αργότερα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβάτες παρέμειναν για ώρες μέσα στα αεροσκάφη χωρίς σαφή ενημέρωση.

Η ταλαιπωρία είναι έντονη κυρίως για επιβάτες με ανταποκρίσεις, πολλοί εκ των οποίων έχασαν τις επόμενες πτήσεις τους, με την κατάσταση να εκτιμάται ότι θα επιδεινωθεί τις επόμενες ώρες, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της επιστροφής από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

«Δεν είναι κατάσταση αυτή»

Αγανακτισμένοι επιβάτες περιγράφουν σκηνές χάους. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία επιβάτη που μίλησε στο newsit.gr, αναφέροντας ότι ταλαιπωρείται από το Σάββατο τα ξημερώματα, όταν η πτήση του για Μυτιλήνη ακυρώθηκε λόγω άλλου προβλήματος, ενώ και η σημερινή πτήση του ματαιώθηκε εξαιτίας του ζητήματος στις επικοινωνίες.

«Παιδεύομαι από χθες το πρωί με γυναίκα καρκινοπαθή. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Η πτήση η δικιά μου δεν έχει γίνει και δεν ξέρω πότε θα γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, επιβάτης που επρόκειτο να ταξιδέψει από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη με πτήση στις 11:25, επιβιβάστηκε τελικά στις 15:00, με την απογείωση να πραγματοποιείται στις 16:40. Η άφιξη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έγινε στις 17:17, με την καθυστέρηση να ξεπερνά τις τέσσερις ώρες.

Μειωμένη εξυπηρέτηση – Στον «αέρα» ο προγραμματισμός

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για λόγους ασφάλειας κρίθηκε αναγκαίο να περιοριστεί η κίνηση στον εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα ο αριθμός των αεροσκαφών που εξυπηρετούνται από τον FIR Αθηνών να μειωθεί περίπου στα 35 ανά ώρα. Το γεγονός αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε αναβολές και ακυρώσεις πτήσεων, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να επανασχεδιάσουν το σύνολο του προγράμματός τους.

Το απόλυτο χάος επικρατεί σε αρκετά αεροδρόμια, με ουρές χωρίς τέλος στις πύλες και επιβάτες να καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης. Πολλοί εκφράζουν την αγωνία τους για το πώς θα επιστρέψουν, καθώς, όπως αναφέρουν, για την επόμενη ημέρα δεν υπάρχουν διαθέσιμες πτήσεις προς Αθήνα.

«Η πλήρης αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί έως και δύο ημέρες»

Ο πρόεδρος και γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, μιλώντας στο newsit.gr, τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και πως δεν μπορεί να δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα διερευνάται σε βάθος, ενώ η αποκατάσταση είναι μέχρι στιγμής μόνο μερική. «Έχει δοθεί η δυνατότητα για έναν περιορισμένο αριθμό προσγειώσεων, περίπου 35 την ώρα, ωστόσο δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για πλήρη αποκατάσταση του συστήματος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι τεχνικοί εξετάζουν συνολικά τα συστήματα, ακόμη και τις ραδιοεπικοινωνίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πιθανό η επιστροφή των πτήσεων σε κανονικούς ρυθμούς να απαιτήσει ακόμη και δύο ημέρες, καθώς όλες οι πτήσεις έχουν μετατεθεί και απαιτείται νέος προγραμματισμός από τις αεροπορικές εταιρείες.

Μέχρι τότε, το μόνο που ζητούν οι αρμόδιοι από το επιβατικό κοινό είναι υπομονή, σε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για τις αερομεταφορές στη χώρα.

