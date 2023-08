Χαβάη: Πυρκαγιές και τυφώνας σαρώνουν δάση και σπίτια – ΒΙΝΤΕΟ

Μνήμες από Ρόδο και Μάτι ξυπνάνε οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου, δείχνοντας τη καταστροφή στο νησί Μάουι στη Χαβάη, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην πόλη Λαχάινα.

Η φωτιά ξέσπασε την Τρίτη 7 Αυγούστου και επεκτάθηκε σε χρόνο ρεκόρ λόγω του τυφώνα «Ντόρα» -κατηγορίας 4- σκορπίζοντας τον τρόμο.

Η πυρκαγιά καίει τόσο την πόλη Λαχάινα όσο και τη Front Street, μια τουριστική περιοχή της ιστορικής πόλης, δήλωσε η εκπρόσωπος της κομητείας του Μάουι, Μαχίνα Μάρτιν, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Associated Press νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι ο τυφώνας «Ντόρα», που περνούσε νότια της νησιωτικής αλυσίδας σε ασφαλή απόσταση εκατοντάδων μιλίων ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό για τις ριπές ταχύτητας των ανέμων που έφτασαν ως και 80 μίλια/ώρα.

This is Front Street, Lahaina on Maui, a popular tourist destination, currently suffering from effects of the fires. #Hawaii #maui #MauiFires

pic.twitter.com/NqkGiywrgI

— Johnny (@tallyman2023) August 9, 2023